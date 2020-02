später lesen Polizei sucht Zeugen Ixheim: Seniorin in Supermarkt 100 Euro gestohlen Teilen

Eine 75-jährige Frau wurde am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr in einem Discounter im Ixheimer Etzelweg Opfer eines Diebstahls, berichtet die Polizei. Aus ihrer Handtasche, die sie an den Haken am Einkaufswagen gehängt hatte, stahl eine unbekannte Person in einem unbeobachteten Moment den Geldbeutel mit etwa 100 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten.