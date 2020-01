Jeden Tag etwas erleben: Unsere Veranstaltungstipps der Woche von Freitag, 13. April, bis Donnerstag, 19. April.

Neunkirchen: Freitag, 31. Januar, 20 Uhr, Stummsche Reithalle: An Erminig. Die Celtic-Folk-Gruppe „An Erminig“ stellt bei ihrem Live-Auftritt ihr neues Album „Plomadeg“ vor. Es ist das fünfte Album der saarländisch-lothringischen Celtic-Folk-Formation und greift die Tradition der fahrenden Sänger und Musikanten in der Bretagne und Galicien auf, die von Dorf zu Dorf zogen und in ihren Liedern besondere, sowohl wahre als auch erfundene Begebenheiten aus dem Alltag der Menschen berichteten. Daneben finden sich in „Plomadeg“ auch Tänze, die heute noch in der Bretagne sehr aktuell sind und auf dem traditionellen Tanzfest, dem „Fest Noz“ und „Fest-Deiz“, getanzt werden.

Karten bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, online einsehbar unter www.nk-kultur.de/halbzeit. Anfahrt: Saarbrücker Straße 21, 66538 Neunkirchen.

Saarbrücken: Samstag, 1. Februar, 19.30 Uhr, Theater Überzwerg: Ins Nordlicht blicken. Im Jahr 2011 geht der 17-jährige Pakkutaq Wildhausen als blinder Passagier an Bord des Kreuzfahrtschiffs MS Alaska. Hinter sich lässt er das „langweiligste Leben im langweiligsten Dorf der Welt“, Nuuk, die Hauptstadt Grönlands, in der er die letzten acht Jahre seines Lebens verbracht hat. Neun Jahre später ist Grönland wieder das Ziel der MS Alaska, wieder mit Pakkutaq an Bord, allerdings mit neuer Identität. Er ist auf einer Reise in die Vergangenheit und muss sich dabei seinem dunklen Geheimnis stellen – und er trifft das Mädchen Shary. Der Erfolgsroman von Cornelia Franz erzählt eine aktuelle Geschichte über Verantwortung und Schuld, über die Suche nach der Identität und das Wachsen einer eigenständigen Persönlichkeit.

Informationen unter www.ueberzwerg.de. Tickets unter Tel. (06 81) 9 58 28 30. Anfahrt: Erich-Kästner-Platz 1, 66119 Saarbrücken.

Ramstein: Sonntag, 2. Februar, 17 Uhr, Congress Center: Tabaluga und Lilli – Das Familien Musical. Vor langer, langer Zeit lebten einst die Drachen und schützten mit der Wärme ihres Feuers die Welt vor der Kälte des Eises. Doch mit der Zeit begann das Eis alles Lebendige zu vernichten. Arktos, ein schrecklicher Schneemann, hat das Bestreben, die Welt mit Eis zu überziehen. Der alte Drache Tyrion möchte seinen kleinen Sohn Tabaluga auf seine Aufgabe, die Welt zu schützen, vorbereiten. Doch dafür muss Tabaluga das wahre Feuer finden, denn nur so kann der den Machenschaften von Arktos ein Ende setzen. Arktos will verhindern, dass Tabaluga seiner Bestimmung gerecht wird und erschafft ein wunderschönes Wesen, das Mädchen Lilli. Tabaluga verliebt sich, wie von Arktos geplant in Lilli, doch dadurch lernt Tabaluga eine große und schöne Macht kennen: die Liebe.

Informationen und Tickets unter congress-center-ramstein.de und unter Tel. (0 63 71) 59 22 20. Anfahrt: Am Neuen Markt 4, 66877 Ramstein-Miesenbach.

Kaiserslautern: Montag, 3. Februar, 9 Uhr, Gartenschau: KL on Ice. Eislauffans können sich noch bis zum 16. Februar in der Veranstaltungshalle auf dem Gelände der Gartenschau auf 800 Quadratmetern Eislauffläche austoben. Die Laufzeiten sind täglich von 9 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr, 16 bis 18 Uhr sowie 19 bis 21 Uhr. An Freitag- und Samstagabenden kann man seine Kurven bis 22 Uhr drehen.

Mehr Informationen rund um die Eisbahn, das Veranstaltungsprogramm und die Preise stehen im Flyer zu „Kaiserslautern on Ice“, Termine und Neuigkeiten sind zudem auch unter www.kl-on-ice.de oder auf der Homepage der Stadt Kaiserslautern www.kaiserslautern.de zu finden. Anfahrt: Lauterstraße 51, 67659 Kaiserslautern.

Pirmasens: Dienstag, 4. Februar, 20 Uhr, Festhalle: „Fehler im System“: Oliver 4.0 und der Blick in die Zukunft. Emmas Vater steckt in einer Geschlechtsumwandlung, ihren Freund Oliver hat sie nach einem handfesten Krach vor die Tür gesetzt und kurz danach steht er wieder da und sondert monotone Begrüßungsfloskeln ab. Bald ist klar, dass Oliver 4.0 ein menschenähnlicher Computer ist, der als Haushaltsroboter für Emma ermittelt wurde und nun auf der Flucht ist. Die virtuelle Haushaltshilfe entwickelt ungeahnte Fähigkeiten, nimmt zusehends menschliche Züge an und erweist sich als perfekter Ersatz für den echten Oliver. Es funkt zwischen Emma und dem künstlichen Oliver. „Fehler im System“, ist eine zukunftsweisende Komödie um künstliche Intelligenz und Transsexualität, präsentiert vom Berliner Schlosspark Theater. Mit Grimme-Preisträger Jürgen Tarrach und Jasmin Wagner, als Teenie-Star „Blümchen“ bekannt, stehen zwei Publikumslieblinge auf der Bühne.

Eintrittskarten unter Telefon (0 63 31) 84 23 52 und unter E-Mail kartenverkauf@pirmasens.de. Anfahrt: Volksgartenstraße 12, 66953 Pirmasens.

Saarbrücken: Mittwoch, 5. Februar, 20 Uhr, Saarlandhalle: Beat it! – Das Musical über den King of Pop. Zehn Jahre nach seinem Tod geht die Musical-Hommage an Michael Jackson in ihre zweite Tournee-Saison. Michael Joseph Jackson wurde am 29. August 1958 in Gary, Indiana, USA als achtes von insgesamt zehn Kindern geboren. Sein Vater Joseph förderte seinen talentierten Sohn, der zunächst mit seinen Brüdern in der Band „Jackson 5“ Welterfolge feierte. Während seiner Solokarriere avancierte das schmächtige Gesangs- und Tanz-Genie zum absoluten Superstar. Aus dem kleinen Michael Jackson wurde der „King of Pop“. Es ist diese Geschichte, die „Beat it!“ in einer aufwendigen Bühnenshow erzählt. Die Zuschauer dürfen sich auf einzigartige Choreografien und Hauptdarsteller Dantanio Goodman freuen.

Informationen und Tickets unter www.beat-it-show.com und unter Tel. (06 51) 9 79 07 77. Anfahrt: Ludwigsparkstadion, An der Saarlandhalle 1.

Saarbrücken: Donnerstag, 6. Februar, 19 Uhr, Garage: Hammerfall – World Dominion Tour. Hammerfall ist eine schwedische Power-Metal-Band, die 1993 in Göteborg gegründet wurde. Von Indien bis Australien haben sie schon die ganze Welt betourt und dabei mit jeder bedeutenden Band, von Iron Maiden und Rammstein bis hin zu Dio, auf einer Bühne gestanden. „One against the world“ ist die neueste Singleauskopplung von Hammerfalls neuem Album „Dominion“, mit dem sie auch in Saarbrücken Halt machen.

Infos unter www.hammerfall.net, Tickets unter www.ticket-regional.de und Telefon (06 51) 979 07 77. Anfahrt: Bleichstraße 11-15, 66111 Saarbrücken.

