Zum April 2020 wurde ein Krankentransportwagen (51/85-3) der DRK-Rettungswache Zweibrücken überraschend außer Dienst genommen und der Einsatzort in die Vorderpfalz verlagert. Die Tatsache, dass diese Maßnahme in der Akutphase der Corona-Epidemie erfolgte (wir berichteten), hat den Zweibrücker Landtagsabgeordneten und Gesundheitsexperten Christoph Gensch (CDU) „erstaunt und verärgert“.

Doch jetzt gibt es eine überraschende Wende: Der Wagen komme diesen Montag zurück, teilte Gensch am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mit.

„In einer Zeit, in der wir in allen anderen medizinischen Bereichen (Krankenhäuser, Arztpraxen, Pflegeheime etc.) zusätzliche Reservekapazitäten schaffen, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, erschien mir die Maßnahme völlig unverständlich und medizinisch-fachlich weltfremd“, blickt Gensch zurück.

Auch die Mitarbeiter der Rettungswache haben sich in einem offenen Brief gegen diese, aus Ihrer Sicht nicht nachvollziehbare Entscheidung, zur Wehr gesetzt. Gensch: „Ich habe auf verschiedenen Ebenen meine Bedenken gegen diese Entscheidung vorgebracht, unter anderem mit einer ,Kleinen Anfrage’ an die Landesregierung, und um Korrektur dieser Entscheidung gebeten.“

Gensch und das Zweibrücker DRK einte von Beginn an die Auffassung, dass ein erhöhter Bedarf an Krankentransportwagen in anderen Regionen kein überzeugendes Argument ist, um in der Corona-Krise unsere Ressourcen vor Ort auszudünnen und es möglich sein muss, anderenorts die Kapazitäten zu stärken, ohne Zweibrücken zu schwächen. Gensch schließt: „Ich freue mich daher, dass ab Montag, den 4.05.2020 der abgezogene Krankentransportwagen wieder in Zweibrücken seinen Dienst verrichtet. Wir brauchen ihn hier, gerade zurzeit.“