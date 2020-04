Hunde wildern am Stadtrand

Die Untere Jagdbehörde der Stadt Zweibrücken teilt mit, dass in letzter Zeit die Vorfälle mit wildernden Hunden stark zugenommen haben.

Insbesondere in den Bereichen der Naherholungsgebiete Birkhausen und Fasanerie sowiein Rimschweiler wurden tragende Ricken sowie Kitze gehetzt und schwer verletzt, so dass sie entweder verendet sind oder von den Jägern erlöst werden mussten. Da von nicht angeleinten, insbesondere jagenden, Hunden eine große Gefahr für die Ricken sowie das Jungwild ausgeht, appelliert das Ordnungsamt an die Vernunft der Hundehalter, bei Spaziergängen im Wald und Feld ihre Hunde anzuleinen.

Wer entsprechende Vorfälle beobachtet, soll sich an das Ordnungsamt der Stadt Zweibrücken, Tel. (06332) 871-329, oder an die Polizeiinspektion Zweibrücken, Tel. (06332) 9760, wenden.

