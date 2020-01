Die Antrittsvorlesung von Professor Daniel Stenger, der am Campus Zweibrücken seit diesem Semester das Lehrgebiet „Betriebswirtschaftslehre“ vertritt, findet im „Visionarium“ in der Hallplatzgalerie statt.

(red) Sobald Professorinnen und Professoren neu an eine Hochschule berufen werden, stellt eine sogenannte Antrittsvorlesung zu einem spezifischen Thema ihres Lehr- und Forschungsgebietes in der Regel offiziell den Beginn der Lehrtätigkeit dar. Der Fachbereich Betriebswirtschaft der Hochschule (HS) Kaiserslautern freut sich, dass Professor Daniel Stenger, der am Campus Zweibrücken seit diesem Semester das Lehrgebiet „Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Marketing und Unternehmenskommunikation“ vertritt, diese schöne Tradition fortführt – am Donnerstag, 9. Januar, 17.30 bis 18.30 Uhr, im „Visionarium“ in der Zweibrücker Hallplatzgalerie.

Das Thema der Antrittsvorlesung „Behavioral Pricing“ wird dabei sicherlich ebenfalls einer spannenden und vielfältigen Diskussion förderlich sein: Der Preis ist heiß! Immer noch. Während Kunden stets versuchen, den besten Deal für sich zu bekommen, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, durch intelligente Preissetzung Erträge zu sichern. Aus Angst vor negativen Kundenreaktionen wird jedoch viel zu oft auf einfache Strategien wie „auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb“ zurückgegriffen. Dies lässt jedoch aus Unternehmenssicht Ertragspotentiale ungenutzt. Hier bietet das „Behavioral Pricing“ spannende Ansatzpunkte, Preise gleichzeitig fair und ertragreich zu gestalten.

Professor Stenger berichtet über aktuelle Forschungserkenntnisse hierzu aus dem Produktbereich der Premium-Handelsmarken und zeigt Möglichkeiten zu einer kundenorientierten Preisfindung.

Der Referent hat an der ebs Business School in Oestrich-Winkel sowie den Universitäten Göteborg und Grenoble Internationale Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing und Controlling studiert. Seine Doktorarbeit zum Dr. rer. pol. hat er am Lehrstuhl von Professor Franz-Rudolf Esch an der Universität Gießen im Bereich der verhaltenswissenschaftlichen Markenführung verfasst. Er war nach seiner Tätigkeit als Unternehmensberater und Leiter Marketingstrategie bei den Cosmos Direkt Versicherungen in Saarbrücken sechs Jahre Studiengangsleiter an der Dualen Hochschule (DHBW) in Heilbronn.

„Mit der öffentlichen Antrittsvorlesung in unserem ‚gläsernen Hörsaal‘ wollen wir nicht nur eine schöne Tradition der Hochschule pflegen, sondern darüber hinaus auch die Zweibrücker Öffentlichkeit am Generationenwechsel des Fachbereichs teilhaben lassen – fast 25 Jahre nach seiner Gründung“, kommentiert der Dekan des Fachbereichs Betriebswirtschaft, Professor Gunter Kürble, eine weitere Zielsetzung der Veranstaltung. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.