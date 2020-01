Jeden Tag etwas erleben: Unsere Veranstaltungstipps der Woche von Freitag, 13. April, bis Donnerstag, 19. April.

Kaiserslautern: Freitag, 3. Januar, 20 Uhr, Pfalztheater: Tell me on a Sunday (Bleib noch bis zum Sonntag) – Musical von Andrew Lloyd Webber. Mit Welterfolgen wie „Jesus Christ Superstar“, „Evita“, „Cats“ und „Das Phantom der Oper“ wurde der englische Komponist Andrew Lloyd Webber zu einem Großmeister des modernen Musicals. Neben diesen spektakulären Westend- und Broadwayshows schrieb er mit „Tell me on a Sunday“ ein überraschend intimes „Ein-Frau-Musical“, das auch leise, nach innen gekehrte Töne kennt. Ursprünglich war das Stück als ein Fernsehspecial für die englische Sängerin Marti Webb konzipiert, bevor es, ergänzt um zusätzliche Songs, auf die Bühne kam. Nummern wie „Take That Look off Your Face“ und „Tell me on A Sunday“ stürmten auch die Charts. In einer kleinen, aber feinen Instrumentalbesetzung ist „Tell me on a Sunday“ ein großes Musicalereignis für einen kleinen Theatersaal. Das Musical erzählt von einer jungen Frau, die aus irgendeinem Provinznest in Europa voller falscher Illusionen in die Weltstadt New York aufbricht. Dort holt die Realität sie schnell ein: Mangels Greencard kann sie sich zunächst nur mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten – und sie gerät ständig an die falschen Männer, wie etwa an einen Filmproduzenten, der sie zwar mit nach Hollywood nimmt, der aber in ihr nur eine schnell vorübergehende Episode sieht, oder aber an einen verheirateten Mann, der gar nicht daran denkt, für sie Frau und Familie zu verlassen. Zwischen enttäuschten Träumen und Heimweh muss sie letztendlich lernen, auf eigenen Füßen zu stehen und ihren Weg zu finden.

Tickets unter Tel. (06 31) 3 67 52 09; E-Mail vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de; weitere Termine unter www.pfalztheater.de; Anfahrt: Willy-Brandt-Platz 4-5, 67657 Kaiserslautern.

Homburg: Samstag, 4. Januar, 20 Uhr, Musikpark: A Tribute to David Bowie. David Bowie hat die Popkultur nachhaltig geprägt wie kaum ein anderer. Der Ausnahmekünstler jonglierte mit unterschiedlichsten Stilen wie Rock, Folk, Funk oder Jazz und krierte so ein beeindruckendes musikalisches Lebenswerk, welches 26 Alben umfasst. Bowie erfand theatralischen Liveshows neu Maßstäbe, wie eine Rockshow zelebriert werden konnte. Heroes hat sich zum Ziel gesetzt, das alle in einer packenden und authentischen Liveshow darzubieten. Das Repertoire der Band umfasst einen sorgfältig ausgewählten Querschnitt aus Bowies langjähriger Karriere. Klassiker wie „Heroes“, „Let‘s Dance“, „China Girl“ oder „Space Oddity“, aber auch selten gehörte Songs der „Spiders from Mars“ – Ära, der Berlin Trilogie und seines Spätwerks werden in einer zweieinhalb stündigen Show zelebriert.

Tickets gibt es noch an der Abendkasse. Anfahrt: Am Stadtbad 18, 66424 Homburg.

Kaiserslautern: Sonntag, 5. Januar, 19 Uhr, Fruchthalle: Dui do on de Sell – „Wir feiern unsere Wechseljahre“. Als schlagfertige Powerfrauen gehören „Dui do on de Sell“ zu den beliebtesten Kabarett-Stars im Ländle. In ihrem Programm „Wir feiern unsere Wechseljahre“ widmet sich das Kabarett-Duo dem Sprengstoffthema schlechthin. Wechseljahre – oder sind es Jahre des Wechsels? Ab 50 werden die Zeiten jedenfalls hart. Während Männer reifen, werden aus Damen über Nacht alte Schachteln. Die Hormone fahren Achterbahn, die Schönheits-Chirurgie wird zur Änderungsschneiderei. Und bei all dem muss auch noch der Marktwert gehalten werden. Denn wenn der Midlife-Crisis-getriebene Ehemann vom Bohrmaschinen-Sammler zum Mountain-Biker mit Sixpacks im Speckmäntele mutiert, hilft nur noch austauschen. Und die Wünsche bei der Neu-Partnersuche im Web 2.0 sind klar: Der kultivierte Holzfällertyp darf’s für die urbane Schwäbin schon sein. Wird der nicht gefunden, helfen als allerletzter Notnagel homöopathische Schlafdragees. Bei korrekter Kräutermischung, kommt ab Einwurf von 150 Stück George Clooney zu Besuch. Damit wird Kabarett der Extraklasse geboten, bei dem Frauen wie Männer voll auf ihre Kosten kommen.

Tickets gibt es bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen, unter der Ticket-Hotline (0 18 06) 57 00 00 oder an der Abendkasse. Anfahrt: Fruchthallstraße 10, 67655 Kaiserslautern.

Speyer: Montag, 6. Januar, 18 Uhr: Nachtwächter-Rundgang. Die Platz- und Nachtrufe der Nachtwächter kannten alle Bürger und Besucher dereinst Freien Reichsstadt Speyer. Und durch die nächtlichen Hornsignale der aufmerksamen Nachtwachen fühlten sich die Menschen beschützt und sicher. Begleiten Sie den dienstigen „wohlleiblichen Herre Nachtrath“ bei einem seinerhistorisch belegten Wachgänge durch die Gassen und über Marktplätze dieser alten Stadt – und tauchen dabei ein in die wechselvolle Geschichte der Kaiser-und Domstadt, der über 2000 Jahre alten „metropolis germaniae“ am Rhein. Die historischen Spaziergänge orientieren sich an der Nachtwächter-Ordnung aus dem Jahre 1709. Die Inhalte der einzelnen Rundgänge sind je nach Jahreszeit und Anlass verschieden – und damit immer wieder anders, abwechslungsreich und überraschend. Dauer: circa zwei Stunden; Kosten pro Person: acht Euro. Treffpunkt: Brunnen auf dem Königsplatz (Marktplatz).

Saarbrücken: Dienstag, 7. Januar, 20 Uhr, Saarlandhalle: Sascha Grammel – Fast fertig! Spandaus ganzer Stolz und fast-von-Natur-aus-blondgesträhnter Bauchredner-König ist dafür bekannt, noch bis zur allerletzten Minute hier und da an seiner Show zu feilen. Und das lohnt sich: Denn auch „Fast fertig!“ ist wieder genau das, was man zurecht von Sascha Grammel und seinem liebevoll-verrückten Puppenzoo erwarten kann: Immer lustig, manchmal albern und oft ans Herz gehend. Bauchredner-Ehrenwort!

Tickets gibt es noch an der Abendkasse. Anfahrt: An der Saarlandhalle 1, 66113 Saarbrücken.

Kaiserslautern: Mittwoch, 8. Januar, 10 bis 17 Uhr: Zoo. Eine Oase der Ruhe mit Erlebnis-Faktor für die ganze Familie! Spüren Sie Erholung, erleben Sie die Natur, erfahren Sie viel Wissenswertes über das Reich der Tiere. Auf einem sieben Hektar großen Areal beherbergt der Zoo derzeit rund 631 Tiere aus mehr als 110 Arten. Zu sehen sind Exoten sowie Wild- und Haustiere aus verschiedenen Ländern. Direkt am Eingang begrüßen Sie Zwergotter, sowie Kängurus. Begleitet werden Sie auf Ihrem Rundgang von freilaufenden Pfauen. Zu den Zoobewohnern zählen seit 2007 auch die beiden australischen Benettkängurus und WM-Souvenirs Erni und Berni mit Familie. In der „Savanne“ heißt es dann „Vorsicht Zebrastreifen“ und gleich nebenan warten Nandus, Lamas und auch Trampeltiere, die Überlebenskünstler aus der Wüste auf die großen und kleinen Gäste. Welche Bewohner sich noch im Zoo Kaiserslautern verstecken erkunden Sie am besten direkt vor Ort.

Infos unter Tel. (0 63 01) 71 69 25 und www.zoo-kaiserslautern.com. Anfahrt: Zum Tierpark 10, 67661 Kaiserslautern.

Kaiserslautern: Donnerstag, 9. Januar, 15 bis 17 Uhr, Stadtmuseum: reativ-Workshops. Zu zwei Kreativ-Workshops mit der Künstlerin Judith Boy Artista lädt das Stadtmuseum (Theodor-Zink-Museum/ Wadgasser Hof) ein. Am Donnerstag, 9. Januar, 15 bis 17 Uhr, können Kinder von acht bis 13 Jahren beim „Strandsammelsurium“ Collagen mit Fundstücken und Lieblingsfarben gestalten. Einen Tag später, am Freitag, 10. Januar, 15 bis 17 Uhr, gibt es beim „Meeresrauschen in Blau“ Acrylmalerei mit Sand und Glanz für Erwachsene. Die Workshops in der Scheune beinhalten außerdem eine Kurzführung zu Boy Artistas aktueller Ausstellung „Transforming Atlantis – Contemporary Upcycling Artworks“, die noch bis zum 16. Februar im Stadtmuseum zu sehen ist. Auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine verbindliche Anmeldung beim Stadtmuseum erforderlich. Diese kann telefonisch unter (06 31) 3 65 23 27 oder via E-Mail an museum@kaiserslautern.de erfolgen. Die Teilnahmegebühr für die Kreativ-Workshops beträgt dreizehn Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Kinder. Hinzu kommen maximal fünf Euro Materialkosten für Leinwand und Farben. Gerne können auch eigene Fotos, Stoffreste, Muscheln und mehr zu den Workshops mitgebracht werden.

Anfahrt: Steinstraße 48, 67657 Kaiserslautern.

