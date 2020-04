Der pfälzische Volkskundler und Historiker Helmut Seebach beleuchtet in seinem aktuellen Werk „Kleine Kulturgeschichte Europas – Das Erbe der Schweizer Reformation“ die Odyssee Schweizer Flüchtlinge, die auch in Pfalz ihre Spuren hinterlassen haben.

Es war ein umwälzender Einbruch in die allein von katholischer Kirche und weltlicher Obrigkeit geprägte Lebenswelt des Mittelalters, als diese in der Mitte des vergangenen Jahrtausends von zwei umstürzenden Ereignissen zerrissen wurde – von der Reformation und dem Dreißigjährigen Krieg. Das Europa nach 1650 war nicht mehr das von 1500: Aus Auflehnung und Zerstörung erwuchs eine neue Lebens- und Arbeitskultur – bewirkt und getragen von Flüchtlingen aus der Schweiz. Die wollten dem Hunger infolge der kleinen Eiszeit in den Alpen und der Glaubensunterdrückung der Protestanten entkommen. Diese Kultur wird als „das Erbe der Schweizer Reformation“ bezeichnet.

So lautet auch der Untertitel des neuesten Buchs des Pfälzer Volkskundlers Helmut Seebach, das der „interkontinentalen Odyssee der reformierten Schweizer über die Pfalz, nach Irland, Skandinavien und Pennsylvanien“ gewidmet ist. „Aufgrund ihrer überlegenen Kultur in allen Bereichen des menschlichen Lebens und Wirtschaftens formen sie in ihren jeweiligen Ziel-ländern eine neue Gesellschaft nach ihrem Glauben und nach ihren in der Alpenheimat bewährten kulturellen Mustern.“

Für Zweibrücken beispielsweise ist Folgendes historisch belegt: „Die nach 1648 im großen Umfang einsetzende Einwanderung vor allem aus der Schweiz und Tirol dürfte zum Teil auf pfalzgräfliche Initiative hin erfolgt sein. Mit dieser allgemeinen Fluktuation bewirkten die Neusiedler eine grundlegende soziale und konfessionelle Strukturveränderung in Pfalz-Zweibrücken“.

Helmut Seebach nennt die Schweizer Auswanderung im 17. Jahrhundert, zu der er bereits drei Detailbände verfasst hat, „einen mitteleuropäischen Migrationsvorgang, wie er sich in seinen sozialen, wirtschaftlichen und gesamtkulturellen Dimensionen in der Geschichte Europas bis dahin nicht ereignet hatte und dessen Folgen bis heute erkennbar bleiben. In der rückblickenden Zusammenschau ergibt sich der Eindruck einer einzigartigen europäischen Kulturrevolution, die ein vollkommen neues Denken, Handeln und Wirtschaften mit sich brachte.“ Folgerichtig nennt sich sein neues Buch auch „Kleine Kulturgeschichte Europas“.

Eingehend beschäftigt sich der Autor darin ausführlich mit allen Lebensbereichen, von der Ernährung über die Kleidung bis zum Brauchtum und zur Bildersprache. Erstaunlich und die Erkenntnisse Seebachs bestätigend sind dabei die vielen Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen, die sich im Vergleich der Einwanderungsländer ergeben. Überraschend für Heutige ist, wie stark für die Glaubensflüchtlinge in der frühen Zeit der Reformation „die Bibel eine direkte Handlungsanweisung für ein gottgefälliges Leben war“.

Was das Essen angeht, so ist unter vielem anderen zu bemerken, dass die Neusiedler auch die Kartoffel mitgebracht haben, die über Spanien und Italien in die Schweiz gekommen war. Sie tauchte im Westrich bald derart häufig im Speiseplan auf, dass man die Westpfälzer gern als Grumbeerpänz verspottete. Ungemein vieles wäre hier noch anzuführen, von schon in der Bibel erwähnten „leinen Beinkleidern“ bis zur Frauenhaube mit der Raute als „Eckstein des Lebens“, vom Belzenickel bis zum Osterhasen, von Ritz- und Felszeichen als Geheimsprache, von der Tierschädelsitte bis zur Volksmagie.

Das neue Werk von Helmut Seebach ist eine aufrüttelnde Bilanz der sich über vier Jahrzehnte erstreckenden intensiven Forschungen des „umstrittenen Pfälzer Volkskundlers“, der dabei zum „umstrittenen europäischen Ethnologen“ wurde – lesenswert, beachtenswert, bedenkenswert.

Helmut Seebach, „Kleine Kulturgeschichte Europas – Das Erbe der Schweizer Reformation“, 282 Seiten, illustriert, Literaturverzeichnis, Ortsregister, Hardcover, Bachstelz-Verlag, Mainz 2020, 29,80 Euro, ISBN 978-3-924115-43-2.

