Der neue Eigentümer im Herbst 2016 geschlossenen Evangelischen Krankenhauses, die Helexier GmbH, hat auf ihrer Homepage Details zu ihren Plänen für das Gebäude veröffentlicht. Demnach wird das Ex-EvK „unter Leitung von Herrn Dr. Scheel nach dem Motto ,Heilen statt Pflegestufe’ zu einer Wohnstätte für ältere Menschen umgebaut“, mit drei Säulen: „Wohnen mit Service, Kindertagesstätte und Medizinische Leistungen“. Zum Wohnen heißt es weiter, es gehe um ein „Zuhause auf Zeit“ in „Klinik-Ambiente mit viel Licht durchflutet und freundlich gestaltet“.

Zum ärztlichen Angebot heißt es wörtlich: „In der Helexier Zweibrücken erfolgt durch modernste Diagnostik die körperliche wie technische Untersuchung am älteren Menschen statt, vergleichbar wie in einem Krankenhaus.“ Unter der Überschrift „Kompetenzen“ nennt Helexier Schulmedizin, Geriatrie und Naturheilkunde. Zur Kita heißt es unter anderem: „Wir legen großen Wert auf eine Eingewöhnungsphase, die auf die besonderen Bedürfnisse jedes Kindes abgestimmt sind.“

Weiter schreibt die Helexier GmbH: „Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es jeden Tag aufs Neue schaffen, unterschiedliche Disziplinen und Herangehensweisen sinnvoll zu kombinieren und dabei die Geschichte, die Werte und die Persönlichkeit jedes einzelnen Patienten in die individuelle Betreuung und Pflege mit einzubeziehen.“ Im Bereich „Über uns“ steht auf der Helexier-Homepage außer der Geschäftsleitung (Fateh A. A. Maqaaa und Alexander R. M. Jüllig) nur ein Satz: „Die inhabergeführte Firma Helexier GmbH befasst sich mit dem Kauf und der Leitung von Pflegeeinrichtungen wie Kindertagesstätten im europäischen Raum. Wir bauen auf jahrelange Erfahrung und umfangreiches Fachwissen.“

Doch wer Helexier googelt, findet unter diesem Namen lediglich Hinweise auf den Handelsregister-Eintrag. Erst am 13.12.2019 wurde die Helexier GmbH mit Sitz im südwestpfälzischen Heltersberg (die Firmen-Homepage nennt außerdem Anschriften in Dubai und Remich/Luxemberg) vom Amtsgericht Zweibrücken neu ins Handelsregister eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist laut Register-Eintrag „Erwerb und Verkauf von Immobilien sowie Erbringung von Beratungsleistungen im Zusammenhang mit Immobilien.“ Als Geschäftsführer werden auch hier Jüllig (Remich), geboren 1982, und Maqsaa (Dubai), geboren 1983, genannt. Direkte Vorgängerfirma war eine „Immo Consulting GmbH“ aus Riegelsberg – mit dem gleichen Immobilien-Geschäftszweck.

Welche eigenen Kompetenzen und Leitungs-Erfahrungen also hat die Immobilien-Firma Helexier GmbH im medizinischen, im Seniorenpflege- und im Kita-Bereich – oder mit welchen Partner sollen diese Angebote verwirklicht werden? Helexier-Sprecherin Susanne Jüllig mailt auf Merkur-Anfrage: „Wir unterhalten sowohl in Luxembourg als auch in Dubai verschiedene Firmen. Eine dieser Firmen ist spezialisiert auf Verkauf und Unterhaltung medizinischer Geräte. Dieses Personal sitzt zurzeit in Dubai in der Firma GAT Investmentgroup (auf der Webseite der Firma GAT können Sie sich über die verschiedenen Tätigkeitsfelder informieren, wobei wir hauptsächlich in Ölgeschäften tätig sind).“ Auch der bereits mit der radiologischen „Praxis am Himmelsberg“ im Ex-EvK ansässige Radiologe Franz Walter habe „sehr gute Ideen und uns diese Vorschläge bereits unterbreitet“. Wie viel Personal Helexier heute hat, verriet Susanne Jüllig zwar nicht, es werde aber „größtenteils in der Firma Helexier Dubai bleiben“. „Unter unserem Personal befindet sich auch eine Psychologin, welche ebenfalls eine Praxis anstrebt. Ebenso medizinische Fitnesstrainer, Ernährungsberater, Heilpraktiker usw.“.

Für den Betrieb in Deutschland plane Helexier 60 bis 75 Personen einzustellen – abhängig davon, welche Aufgaben die bisherigen medizinischen Mieter in dem Gebäude übernehmen. Helexier habe überdies „Anfragen von 28 Ärzten, welche gerne mit uns in Verhandlungen treten würden“. Man strebe auch eine „Abteilung für kosmetische Eingriffe“ an, „diese wird allerdings für Privatpatienten sein“.

Um welchen „Dr. Scheel“ es sich handelt, beantwortete Helexier noch nicht und informierte lediglich, er sei „aktuell in Dubai“: In vier bis sechs Wochen werde „das aussagekräftige Konzept mit Namen der Ärzte und den einzelnen Abteilungen stehen“, dann könne man ausführlicher informieren.

Zur Kita erläuterte Susanne Jüllig: „Die Ehefrau des Geschäftsführers Fateh Maqsaa ist Lehrerin und würde gerne eine private Kita in dem Gebäude betreiben.“

Betreutes Wohnen wolle Helexier auf drei der acht Etagen realisieren. Die Gesamtkosten für das Ex-EvK-Projekt schätze man auf 15 bis 20 Millionen Euro, das Kapital stelle Helexier Dubai bereit.

Die von Susanne Jüllig genannte GAT Investment Group hat auf ihrer Homepage Adressen in Dubai und Pirmasens. Auf der Website wird ein großes internationales Investment-Portfolio und jahrelange Erfahrung beschrieben. Doch eine Google-Suche nach „GAT Investment Group“ ergibt nur acht Treffer.

Was macht den Standort Zweibrücken für Helexier als Investoren besonders attraktiv? Auf diese Frage schreibt Susanne Jüllig: „Der Geschäftsführer Alexander Jüllig wurde in diesem Krankenhaus geboren. Man kann es so sehen, dass er als Investor an seine ,Geburtsstätte’ zurückkehrt. Hauptsächlich geht es allerdings um das Gebäude. Es lässt sich sehr vieles in diesem Gebäude realisieren. Und es gibt ein weiteres zurzeit noch unbebautes Grundstück, auf welchem man vergrößern kann.“