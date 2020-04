später lesen Augenklick Volkslieder-Konzert für Senioren FOTO: Nadine Lang FOTO: Nadine Lang Teilen

Die Bewohner des Awo-Seniorenheims „Am Rosengarten“ in Zweibrücken wurden auch in dieser Woche wieder mit einem musikalischen Besuch überrascht: Am Freitag spielten Frank Röller und Cornelia Haber knapp eine Stunde lang deutsche Volks- und Stimmungslieder mit ihrem Akkordeon vom Parkplatz des Seniorenhauses aus. Von Nadine Lang