Wie gedankenlos, wie rücksichtslos muss man sein, um mutwillig und völlig nutzlos die schön neugestaltete Bahnhofshalle zu beschädigen?

Gewobau und DRK haben richtig gehandelt, die Halle zuzusperren – auch wenn es wehtut, Reisende ausgerechnet in der Weihnachtszeit im Regen stehen zu lassen. Aber Gewobau und DRK können weder Erziehungsprobleme lösen noch innerhalb weniger Monate alle Missstände beseitigen, die die Deutsche Bahn nach jahrelanger Vernachlässigung des Gebäudes verursacht hat. Deshalb erst einmal großes Kompliment, wie viel nützlicher und schöner die Bahnhofshalle schon geworden ist! Damit dies auch so bleibt, muss man Vandalen aber Einhalt gebieten. Damit sind die neuen Betreiber der Bahnhofshalle durchaus schon erfolgreich, denn der neue Kiosk hilft einigen Rabauken dabei, sich etwas besser zu benehmen, weil wachsame Augen in der Nähe sind. Wenn die Kiosk-Mitarbeiter Ferien machen (was über Weihnachten/Neujahr, wo deutlich weniger Leute Zug fahren, durchaus sinnvoll ist), liegt die Gefahr auf der Hand, dass Vandalen freie Bahn hätten, blieben die Wartehallen-Türen offen. Dort ständig Sicherheitskräfte zu postieren, kann niemand bezahlen.

Andererseits: Eine Bahnhofshalle, die abends und in Ferien geschlossen ist, kann ernsthaft keine dauerhafte Problemlösung sein. Autobahnen werden ja auch nicht geschlossen, wenn Leute dort die Regeln missachten – dort wird dann halt mehr geblitzt. Zweibrücken sollte über systematische Video-Überwachung nachdenken, auch an anderen neuralgischen Punkten wie ZOB oder Exe – mit zentraler Monitor-Beobachtung bei Polizei oder Ordnungsamt.