Sportlich war am Mittwochabend das Ambiente im Stadtrat: Er tagte wegen der Corona-Krise in der Westpfalzhalle, und um den Sportboden zu schützen, trugen die meisten Politiker Turnschuhe. Sportlich wird voraussichtlich auch eine Herausforderung für die Zweibrücker Hauseigentümer: Zum Jahr 2022 soll die Grundsteuer B um einen Schlag von 425 auf 540 von Hundert erhöht werden – ein Anstieg um 27 Prozent.

Wobei in diesem Zusammenhang zweierlei wichtig ist. Erstens: Das ist nicht nur eine schlechte Nachricht für Hauseigentümer und Mieter – denn die Kommunalalaufsichtsbehörde ADD hatte zunächst schon für 2020 eine Erhöhung auf 480 Prozent verlangt. Auf Weisung des Mainzer Innenministeriums setzt die ADD wegen der Corona-Krise aber 2020 und 2021 keine kommunalen Steuererhöhungen durch (wir berichteten). Zweitens: Das Wort „voraussichtlich“. Denn der Stadtrat hat zur Grundsteuer-Erhöhung widersprüchliche Signale gesetzt. Ausgangsbasis war: Die ADD verzichtet zwar auf die sofortige Erhöhung, doch sie erwartet die Bereitschaft Zweibrückens, 2022 auf 540 Prozent zu erhöhen – was dem Durchschnitt vergleichbarer Städte in Deutschland entspreche, wie Bürgermeister Christian Gauf (CDU) erläuterte. Ein solches Signal sei wichtig, betonte der Finanzdezernent – nicht nur, um sicherzugehen, dass der Zweibrücker Nachtragshaushalt 2020 genehmigt wird, sondern auch, um zu zeigen, dass auch Zweibrücken einen Beitrag zur Verbesserung seiner Finanzlage leistet, wenn es Bund und Länder zu einem Schuldenschnitt auffordert. Doch das vom Stadtvorstand gewünschte Signal setzte der Stadtrat nur halb: Zwar beauftragte eine sehr große Mehrheit die Stadtverwaltung, den Doppelhaushalts-Entwurf 2021/22 für das Jahr 2022 mit einem Grundsteuer-Satz von 540 Prozent aufzustellen (dagegen stimmten nur AfD und Bürgernah, Die Partei/Die Linke enthielt sich). Doch der Rat schmetterte den Verwaltungs-Vorschlag ab, dass auch der Stadtrat selbst seine „grundsätzliche Absicht“ erkläre, diese Erhöhung auf 540 zu beschließen. Obwohl Gauf und Kämmereileiter Julian Dormann betonten, es gehe hier lediglich um ein Signal an die ADD, der Rat könne vor der für Dezember anvisierten Haushaltsabstimmung auch noch zu anderen Ergebnissen kommen, stimmten lediglich Grüne und FDP dafür – alle anderen votierten mit Nein.

Während Gauf die Corona-Pandemie als Ursache benannte, dass der von der ADD wegen der unterlassenen Grundsteuer-Erhöhung zunächst abgelehnte Nachtragshaushalt nun doch unverändert bleiben darf, hob der stellvertretende CDU-Chef Pascal Dahler hervor, „dass wir als CDU-Fraktion dazu einen gehörigen Beitrag geleistet haben durch die Ablehnung der 480 Prozent vor einigen Wochen“. Dies spare den Zweibrückern jährlich rund 700 000 Euro Steuern. Ganz ähnlich argumentierte SPD-Fraktionschef Stéphane Moulin: „Es war gut, nicht gleich zuzustimmen und den Bürgern so die Erhöhung zu ersparen.“ Dahler und Moulin betonten aber auch, dass man 2022 um eine Erhöhung nicht herumkomme. Moulin sagte, dass bis zur Entscheidung über den Doppelhaushalt noch einige Aspekte zu beobachten seien, von der Pandemie-Entwicklung bis zur bundesweiten Neustrukturierung der Grundsteuer und einer Altschulden-Regelung.

Kämmerer Dormann schätzt den Steuereinnahmen-Einbruch durch die Corona-Krise für die Stadt dieses Jahr grob auf 8 bis 12 Millionen Euro. Der (noch ohne Corona-Krise berechnete!) Nachtragshaushalt sieht ein Jahresdefizit von 17,4 Millionen Euro vor, im Haushalt war mit 11,6 Millionen kalkuliert worden.

Grünen-Fraktionschef Norbert Pohlmann nannte „die 540 Prozent eine bittere Pille, die Zweibrücken spürbar belasten wird“, zumal auch diese Erhöhung die strukturellen Haushaltsprobleme bei Weitem nicht lösen könne. „Es wäre aber naiv, nach Unterstützung zur Entschuldung zu rufen, aber nicht selbst wenigstens kleine Schritte zu gehen.“ FWG-Fraktionschef Kurt Dettweiler sagte, er sei „kein Hellseher“ hinsichtlich der weiteren Corona-Entwicklung und wolle deshalb jetzt noch kein Signal geben, wie er im Dezember abstimme. AfD-Ratsmitglied Walter Buchholz vermisste Spar-Anstrengungen der Verwaltung, die AfD lehne deshalb jegliche Steuererhöhung ab. Das tat auch Die Partei/Die Linke-Fraktionschef Bernd Ringle, allerdings nur auf Kommunen in der Corona-Krise bezogen: Mehr zu holen sei bei „Superreichen und Großkonzernen“.

FDP-Fraktionschefin Ingrid Kaiser verwies darauf, dass die ADD „klipp und klar“ die 540 ab 2022 fordere – da gebiete nun die „Fairness den Bürgern gegenüber“, ihnen zu sagen, dass sie sich darauf einstellen müssen. Bürgernah-Fraktionschef Dirk Schneider kritisierte wie die AfD mangelnde Personal-Einsparungsbemühungen des Stadtvorstands, so solle man die Pressesprecher-Stelle streichen.