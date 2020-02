später lesen Am 16. Februar Gottesdienst für Familien Teilen

(prkt) In der Zwinglikirche in Niederauerbach findet am Sonntag, 16. Februar, um 9.30 Uhr ein Familiengottesdienst statt. Alle Kinder können mit ihren Eltern und Großeltern verkleidet am Gottesdienst teilnehmen.