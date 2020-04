Eine Arche Noah in Birkhausen

Eric und Manon Graetz betreiben den Gnadenhof Graetz zwischen Birkhausen und Mittelbach. Hier finden gerettete Tiere paarweise sowie eine kleine Pferdeherde ein neues, liebevolles Zuhause und kompetente Pflege. Aus Sicherheitsgründen ist der Spazierweg über das Privatgrundstück endgültig geschlossen. Von Cordula von Waldow

Pferde grasen auf den Koppeln, Hunde laufen im Hof herum, zwei Esel tollen über die Weide. Der kleine Reitplatz leuchtet im Sonnenschein. Auf den ersten Blick erscheint der Berghauserhof zwischen Birkhausen und Mittelbach wie ein ganz normaler Pferdehof. Doch das Schild belehrt eines Besseren: Gnadenhof Graetz steht darauf.

Kurz vor Weihnachten haben Manon und Eric Graetz das Anwesen übernommen. Seitdem ist der Privatweg zwischen Birkhausen und Mittelbach endgültig für Passanten geschlossen, denn dem Ehepaar ist das Risiko durch die oft nach wie vor extrem unberechenbaren und verschreckten Vierbeiner zu groß.

Mittlerweile bietet der Gnadenhof ein neues Zuhause für sechs Pferde der unterschiedlichsten Rassen, zwei Esel, zwei Schweine, zwei Hunde, zwei Katzen und ein Huhn, nachdem die übrigen entlaufen sind. Wie bei der Arche Noah hält das Ehepaar seine Tiere mindestens paarweise, um ihnen die lebensnotwendigen Sozialkontakte für ein zufriedenes Tierleben zu ermöglichen.

Begonnen hat die Geschichte 2017. Bei einem Spanienurlaub versorgten der Geschäftsführer und die Pflegedienstleiterin eines Wormser Altenheims auf einer Auffangstation für Pferde eine Stute mit einer bis auf die Knochen offenen Beinwunde. Der Versuch, ihr und weiteren Leidensgenossen ein neues Zuhause in Alzey zu geben, scheiterte an der Unwilligkeit der spanischen Hofbetreiberin. „Sie hat uns wochenlang hingehalten, zahllose Mails und etliche Telefonate lang“, erinnert sich das Paar. Bis sich die erfahrene Reiterin und Pferdeausbilderin sowie ihr Mann entschlossen, ein Fohlen zu kaufen und aufzuziehen.

Mit „Blacky“ gemeinsam entdeckten sie „Mustang“. Manon Graetz (28) erzählt: „Er war dreijährig, ein echter Mustang und ließ sich weder anfassen noch jemanden in seine Box.“ Doch der herzoffenen Tierfreundin wendete sich der weiß-braun gescheckte, abgemagerte Wallach sofort zu. „Nehmt mich mit“, schien er zu sagen. Gemeinsam mit Blacky zog er ein. Mittlerweile ist der Fünfjährige halfterführing und genießt Streicheleinheiten, sofern ihm danach ist. „Er ist immer noch sehr schwierig. Wenn wir mehr Zeit hätten, wären die Fortschritte größer“, weiß Eric Graetz (39).

Doch nach und nach fand das Ehepaar die übrigen Stallgenossen, meist über e-bay-Kleinanzeigen. Mit sicherem Gespür entdeckten sie die Tiere, die nicht mehr funktionierten und für ihre Besitzer „unbrauchbar und unlukrativ“ geworden waren: Die Kaltblutstute, die den schweren Planwagen mit den Touristen in den Pyrenäen nicht mehr bewältigte, den Esel am Traktor, dem der Strick schon in den Hals gewachsen war, das fünf Wochen alte Zirkusschwein Peppino – und, und, und.

Die Suche nach dem passenden Anwesen mit Wohnhaus und einer ausreichenden Koppelfläche führte das engagierte Ehepaar schließlich nach Zweibrücken. Auf den sechs Hektar Land soll nach und nach ein „Paddock-Paradies“ mit „Barfußwegen“ verschiedensten Untergrunds für Pferde entstehen. Noch sind zwei Boxen frei, doch die menschliche Leistungsfähigkeit fast am Limit, zumal Manon und Eric Graetz nach wie vor täglich nach Worms zur Arbeit pendeln.

Unter den 30 Hilfswilligen kristallisierten sich die Niederauerbacherin Sabrina Pierrot mit ihren Töchtern Anabel (17) und Layla (12) als Volltreffer heraus. Anfangs zwei Mal die Woche, jetzt täglich, kümmern sie sich verantwortlich um die Kaltblutstute Jolie und die 21-jährige Herden-Chefin Maluna. „Sie gehören quasi zur Familie. Wir können uns absolut auf sie verlassen, sie gehen mit allen Tieren toll um“, strahlt das Ehepaar.

Wünschenswert wären allerdings ehrenamtlich helfende Hände, um Koppeln abzustecken, die leere Scheune mit weiteren Boxen auszubauen oder sonstige handwerkliche Arbeiten auf dem Hof zu übernehmen. Um einen Teil der Kosten zu decken, sind zwei Boxen an Einsteller vermietet.

Außerdem plant das Ehepaar Graetz, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, damit künftig auch Spendengelder fließen können.

Kontakt: Eric Graetz, Handy (0162) 28 900 51 oder per E-Mail an berghauserhof@gmx.de.