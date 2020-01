später lesen Obst- und Gartenbauverein Niederauerbach Glühwein-Wanderung des Gartenbauvereins Teilen

(red) Am Sonntag, 2. Februar, findet eine Glühwein-Wanderung des Obst- und Gartenbauvereins Niederauerbach statt. Die Wanderer treffen sich um 13 Uhr an der Sparkasse Südwestpfalz in der Hofenfelsstraße 274. Von dort geht es zum Vereinsgrundstück des OGV in der Gersbergerhofstraße, wo Glühwein ausgeschenkt wird.