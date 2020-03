Von Peter Fromann

Gut 100 Theaterbegeisterte besuchten trotz Corona-Attacken die Festhalle am Mittwochabend und erlebten einen Theaterabend auf hohem Niveau. Gilla Cremer ist Schauspielerin und Stückeschreiberin in einer Person und versteht von beidem sehr viel, wie sie leichthin und tiefsinnig zugleich schnell bewies.

Das Stück kreist um den Nachlass der verstorbenen Eltern. Die Bühne ganz leer bis auf einen hohen Turm gestapelter Kartons und eben Gilla Cremer: Es ist ein Einfrautheaterstück. Aller Hausrat ist zusammengetragen, vom Faustkeil bis zum Smartphone, die Biedermeierkommode und 2000 Bücher, überhaupt exakt 17 598 Dinge, alles unsichtbar auf der Bühne. Was behalten, verschenken, verkaufen oder gar wegwerfen? Mutter hat vor ihrem plötzlichen Tod allen Besitz genau aufgeschrieben, auch 21 Tupperdosen ohne Deckel fehlen nicht. Schnell erweist sich, dass das Entrümpeln nicht einfach ist, denn in den Kartons lagern unzählige Erinnerungen, an die Kindheit, an Gewohnheiten, an Situationen, an Heiterkeit und Traurigsein, an prall gelebtes Leben. Wie viele Dinge, welche Dinge braucht der Mensch zum Leben, zum Glücklichsein?

Gilla Cremer findet sich in jede Rolle authentisch ein, trifft Vater und Mutter und Geschwister auf ihrer Reise in die Vergangenheit, erinnert sich wieder ganz dicht an Gerüche, an Garderobe, an Stimmungen, als spielte sich alles gerade erst vor den Augen der Zuschauer ab; hantiert dabei unablässig mit den zahllosen Kartons, die im Verlauf des Abend mal dieses, mal jenes Utensil darstellen, bis am Ende die Bühne leer ist.

Manch ein Zuschauer stellt sich bestimmt die Frage, wie wird es einst mir ergehen, wenn die Zeit gekommen ist zum Entrümpeln? Am Ende des sehr, sehr geglückten Abends fordert Gilla Cremer die Zuschauer auf, ihr zu mailen, welche drei Gegenstände denn sie auf eine einsame Insel wohl mitnähmen? Es darf also nachgedacht werden.