Ein intaktes Abwehr­system ist für unseren Körper zu jeder Jahreszeit von Bedeutung. Wenn man sich an ein paar Regeln hält, wächst die Chance, einigermaßen Gesund durchs Jahr zu kommen. Davon weiß auch Jannie Burema vom Zweibrücker Kneippverein zu berichten. Von Cordula von Waldow

Je schwächer das Immunsystem, desto anfälliger ist der Mensch für Krankheiten. Gerade jetzt ist daher besonders wichtig, das eigene Immunabwehrsystem zu stärken, damit Viren keine Chance haben. Das gelingt allerdings weder mit Nudeln noch mit anderen Mehlspeisen. Frisches Obst und frisches Gemüse, frische Frühjahrskräuter wie etwa der beliebte Bärlauch, leisten der Immunabwehr hingegen gute Dienste.

„Je naturbelassener, desto besser“, rät Jannie Burema, die für den Kneippverein, die VHS und den Naturheilverein Südwestpfalz (NHW) bereits einige Vorträge zum Thema „Immunsystem stärken“ gehalten hat. Nicht nur bei Anhängern von Ernährungspapst Anthony Williams bekannt, ist die ausgepresste Zitrone mit lauwarmem Wasser auf nüchternen Magen oder das Glas frisch gepresster Staudenselleriesaft, weil beide Schadstoffe aus dem Körper entfernen und ihn entgiften. Die Zitrone liefert gleichzeitig Vitamin C, das in Zeiten von Infekten besonders wichtig ist. Dieses lässt sich auch hochdosiert als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen – neben einer vitalstoffreichen Ernährung.

Jannie Burema und ihr Mann vermeiden zur Unterstützung der Darmflora Zucker in jeglicher Form, Fleisch und Fleischprodukte sowie Gluten vor allem aus Weizenmehl und Milchprodukte. Die Expertin erklärt: „Diese verursachen ein saures Millieu im Körper und sind ein willkommener Nährboden für jegliche Krankheitskeime.“ Unverarbeitete „Lebens-Mittel“ wie frische Salate, Gemüse oder Sprossen – am liebsten roh genossen – und naturbelassenes Obst bieten einen farbenprächtigen und vielfältigen Speisezettel.

Kombiniert wird mit scharfen Gewürzen wie zum Beispiel Ingwer, Kurkuma und Pfeffer, Chilischoten, Knoblauch oder Zwiebeln. Diese wirken fast wie ein Antibiotikum. Wichtig ist, auf Vielfalt zu achten. Nicht nur jetzt, sondern rund ums Jahr ist der Körper in einem permanenten Prozess. Sekundäre Pflanzenstoffe stärken das Immunsystem, Antioxydianten schützen ebenfalls. Frühlingsgemüse wie Spargel kommt gerade erst, aber Minze, Dill oder Frühlingszwiebeln lassen sich schon fein in einen Quark rühren oder schmecken zu Kartoffeln. Milchprodukte wie Käse liefern Zink, das ebenfalls in Hülsenfrüchten enthalten ist.

Während Alkohol, besonders im Übermaß, die Immunabwehr eher schwächt, mag ein Schlückchen hochprozentiger guter Kräuterschnaps am Morgen und am Abend durchaus hilfreich sein, um Viren abzutöten. Wichtige Dienste leisten auch die sogenannten „lebensnotwendigen, essentiellen Fettsäuren“ Omega 3 und 6 sowie B-Vitamine.

Die Zweibrücker Ernährungsberaterin Jessica Krüger empfiehlt Leinöl, Weizengras oder Walnüsse, aber auch gutes Fischöl oder Algen. Wer jetzt mehr Zeit habe, etwa im Homeoffice oder in Kurzarbeit, sei gut beraten, sich mit dem Thema gesunde Ernährung und Förderung der Immunabwehr zu beschäftigen. Neben zahlreichen guten Fachbüchern gebe es auch im Internet eine Vielzahl guter Foren dazu.

Hilfreich für eine stabile Immunabwehr und damit eine solide Gesundheit sei vor allem viel Bewegung, am besten an der frischen Luft, Sonnenschein und positive Sozialkontakte. Wer weder Balkon noch Terrasse oder Garten hat, sollte die Fenster weit öffenen, dabei tiefe Atemübungen, Kniebeugen, Gymnastik, Trampolinspringen machen oder zu flotter Musik tanzen, notfalls auch allein. Denn Bewegung ist wichtig für das Immunsystem, weil durch Aktivität die Abwehrstoffe bis in die Peripherie des Körpers gelangen.

Das Sonnenvitamin D3 ist so wichtig für einen gesunden, leistungsfähigen Körper, dass es in unseren Breiten selbst im Hochsommer ergänzt werden sollte.

Nicht zuletzt trügen Lachen und Singen dazu bei, die Immunabwehr auf spielerische Art und Weise zu stärken. Mit das Schädlichste für das Immunsystem sei Angst. „Angst macht den Körper sauer und schwächt damit sofort“, rät Jannie Burema. Radio oder Fernseher höchstens einmal am Tag einzuschalten und sich über die Schönheit und das Wachstum der Natur zu freuen, heitere Musik zu hören und positive Gespräche mit lieben Menschen zu führen, sei hilfreich. Meditation, Yoga, QiGong und alles, was die Achtsamkeit fördert, stärke ebenfalls Körper, Geist und Seele. Und Dankbarkeit. Sie sagt: „Ich kann nur Angst haben oder dankbar sein.“ Selbst in der aktuell anspruchsvollen Zeit gebe es genügend Gründe für Dankbarkeit, man müsse sie lediglich finden.