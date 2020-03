später lesen Dienstag Gesprächskreis für Trauernde Teilen

Twittern



(red) Am Dienstag, 10. März, findet in der Karlskirche Zweibrücken wie an jedem zweiten Dienstag im Monat ein offener Gesprächskreis von 16 bis 17 Uhr für Trauernde im Kapellenraum der Karlskirche statt.