Größter Vermieter Zweibrückens Gewobau zieht ab heute um: Neuereröffnung am Montag

„Ich sitze auf gepackten Koffern“, sagte Gewobau-Chef Jörg Eschmann am Mittwochmittag, als der Merkur ihn zum Wohl letzten Mal in den Gewobau-Büros am Schlossplatz erreichte. Denn diesen Donnerstag werden die Schreibtische in die neuen Gewobau-Räume ein paar Dutzend Meter weiter in den Neubau an der Hauptstraße 8 (oberhalb des Netto-Markts am Busbahnhof ZOB) gebracht.