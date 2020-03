später lesen Zeugen gesucht Geparkten BMW beschädigt Teilen

(red) Am Freitag kam es in der Schwalbenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Die Geschädigte stellte ihren weißen BMW M1 laut Polizeiangaben am Dienstag gegen 16 Uhr auf einem Schotterparkplatz ab.