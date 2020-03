Im Zeitraum vom Freitag, 16.15 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter aus dem Handschuhfach eines grauen VW Polo eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten, jedoch ohne Bargeld entwendet.

Am Fahrzeug konnten keine nach Polizeiangaben Aufbruchspuren festgestellt werden. Der Wagen war in der Straße Oberer Hornbachstaden in Höhe des Anwesens Nr. 8 am Fahrbahnrand geparkt.