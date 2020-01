später lesen „Soziale Stadt – an der Steinhauser Straße“ Kinder-Weihnachtsfeier im Quartier Teilen

(red) Kürzlich fand im Stadtteilbüro des Gebiets „soziale Stadt – an der Steinhauser Straße“ in der Ontariostraße 29 in Zweibrücken die Weihnachtsfeier für die „großen“ (6 bis 10 Jahre) und im Anschluss die Weihnachtsfeier für die „kleinen“ (3 bis 6 Jahre) Kinder des Quartiers statt.