(red) Zwei Männer sind am Freitagabend gegen 23 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie am Gebäude einer Firma in der Gymnasiumstraße hochkletterten. Die beiden Männer schauten nach Polizeiangaben durch die Fenster in sämtliche Büroräume des Gebäudes.