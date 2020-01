„Game of Thrones“, Mazeppa und Pfälzisch in Amerika

Jeden Tag etwas erleben: Unsere Veranstaltungstipps der Woche von Freitag, 13. April, bis Donnerstag, 19. April.

Homburg: Freitag, 24. Januar, 20 Uhr, Musikpark Homburg: Matthews’ Southern Comfort. 1969 stieg Iain Matthews bei „Fairport Convention“ aus, um „Matthews’ Southern Comfort“ zu gründen. Es folgten Umbesetzungen. Matthews gründete 1972 „Plainsong“, nahm weiter Soloalben auf, verschwand ganz aus dem Musikbusiness, kehrte zurück und entschied sich irgendwann im neuen Millennium, „Matthews’ Southern Comfort“ in erheblich verjüngter Besetzung wiederzubeleben. „Rock meets country“ lautet das Motto der Tour und ist ein musikalischer Hochgenuss für jeden Unplugged-Fan.

Tickets gibt es unter www.ticket-regional.de und unter Tel. (06 51) 9 79 07 77. Informationen online unter www.iainmatthews.nl. Anfahrt: Entenmühlstraße 53, 66424 Homburg.

Pirmasens: Samstag, 25. Januar, 11 Uhr, Messegelände: „Pirmasenser AutoSalon 2020“. Auf nahezu 5000 Quadratmetern präsentieren namhafte Autohändler der Region, Zubehörlieferer und Service-Dienstleister ihre Neufahrzeuge und eine umfangreiche Produktpalette. Vom Elektro- und Hybridfahrzeug über Kleinwagen bis zur Luxuslimousine, vom bulligen Geländewagen bis zum atemberaubenden Sportwagen, vom Familienfahrzeug bis zum verbrauchsoptimierten Öko-Mobil, vom Reifen über Zubehörteile bis zu Fahrzeugversicherungen oder Finanzierungsangeboten findet der Besucher alles rund ums Automobil. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Top-Live-Acts, Kinderschminken und gastronomischen Angeboten rundet die Publikumsmesse ab. Der „Pirmasenser AutoSalon“ hat am 25. und 26. Januar, jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Infos unter www.autosalon-ps.de und unter Telefon (0 63 31) 25 97 90. Anfahrt: Messegelände; Halle 6a, Zeppelinstraße 11, 66953 Pirmasens.

Neunkirchen: Sonntag, 26. Januar, 17 Uhr, Stummsche Reithalle: Portugal & Madeira – Live-Multivisionsshow von und mit Kay Maeritz & Angélique Verdel. Portugal ist geprägt vom rauen Atlantik. Im Norden liegt die Wiege des Landes, hier wurde die Unabhängigkeit erkämpft. Städte wie Guimaraes und Braga mit ihren Festungen und Kathedralen legen davon Zeugnis ab. Doch sie stehen heute im Schatten von Porto. Hier mündet der Douro, wo der Portwein gekeltert wird und auch hier liegt das älteste beschütze Weinbaugebiet der Erde. Die Region zwischen Porto und Lissabon mit seinen unzähligen Kulturschätzen und Baudenkmälern ist die kulturell wichtigste des Landes. Die Hauptstadt Lissabon mit ihrer herrlichen Lage ist eines der touristischen Highlights. Noch stärker vom Atlantik geprägt ist Madeira mit seiner schroffen Berglandschaft.

Karten gibt es bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, einsehbar unter www.nk-kultur.de/halbzeit, und bei Bücher König (Bahnhofstraße) in Neunkirchen. Anfahrt: Saarbrücker Straße 21, 66538 Neunkirchen.

Saarbrücken: Montag, 27. Januar, 19 Uhr, Sams Bistro Marocain: Rock-Jam-Session im Viertel. Jeden Montag findet in Sams Bistro Marocain eine freie Jam-Session für Musikerinnen und Musiker sowie interessiertes Publikum statt. Musiker und Gleichgesinnte auf und vor der Bühne kennenlernen, zusammen Musik machen oder sich einfach nur von den Klängen verzaubern lassen, ist hier die Devise. Bevorzugte Stilrichtungen sind Blues, Rock, Soul, Funk, Fusion, Oriental & Psychedelic. Laute Musik ist nur bis 22 Uhr möglich, Unplugged gerne auch länger. Der Eintritt ist frei.

Infos bei Facebook unter de-de.facebook.com/samsbistromarocain und unter Tel. (06 81) 30 39 94 27. Richard-Wagner-Straße 67, 66111 Saarbrücken.

Saarbrücken: Dienstag, 28. Januar, 20 Uhr, Congresshalle: „Game of Thrones – The Concert Show“. „Game of Thrones – The Concert Show“ ist die ergreifende Live-Show der ganz besonderen Art. Dabei werden ein Orchester, ein großer Chor sowie Solokünstler die Musik aus allen acht Staffeln der Hit-Serie präsentieren. Der aus Duisburg stammende Komponist Ramin Djawadi hat mit „Game Of Thrones“ sein Meisterwerk geschaffen. Das Publikum betritt bei „Game of Thrones – The Concert Show“ die Welt von Westeros – einer mitreißenden musikalischen und visuellen Erfahrung, die die sieben Königreiche in einer außerordentlichen Intensität zum Leben erweckt. Mit modernster Technologie wird das gewaltige, 100 Mitwirkende umfassende Ensemble der renommierten Cinema Festival Symphonics mit Orchester, Solisten und Chor die Fans auf eine musikalische Reise durch die Königreiche führen.

Tickets unter www.eventim.de. Informationen unter www.highlight-concerts.com; Anfahrt: Hafenstraße 12, 66111 Saarbrücken.

Kaiserslautern: Mittwoch, 29. Januar, 19.30 Uhr, Pfalztheater: Mazzepa – Oper von Peter I. Tschaikowski. Maria, die Tochter des Grafen Kotschubej, liebt Mazeppa, den Oberbefehlshaber der ukrainischen Kosaken. Bei einem Besuch auf dem Landgut Kotschubejs wird der mächtige Gast mit allen Ehren empfangen, doch die Hand seiner Tochter Maria verweigert Kotschubej dem wesentlich älteren Mann. Es kommt zum Eklat – Maria setzt sich über den Willen des Vaters hinweg und geht mit Mazeppa. Der empörte Kotschubej will sich rächen und denunziert Mazeppa als Hochverräter beim russischen Zaren. Doch die Intrige wendet sich gegen ihren Urheber: Der Zar vertraut – zu Unrecht – Mazeppa und liefert Kotschubej an den ukrainischen Oberbefehlshaber aus. Nichts wissend von der Inhaftierung ihres Vaters, bekennt sich Maria zu ihrer Liebe zu Mazeppa und gegen ihren Vater. Am Ende gibt es nur Verlierer in diesem Machtkampf: Kotschubej und Mazeppa sterben, während Maria dem Wahnsinn verfällt. Peter I. Tschaikowski vereint in seiner siebten Opernkomposition Momente der russischen Volksoper im Stile Mussorgskis mit Elementen der französischen Grand Opéra.

Die Oper wird in russischer Sprache mit deutschen Übertiteln gespielt. Tickets unter www.pfalztheater.de und unter Tel. (06 31) 36 752 09. Anfahrt: Willy-Brandt-Platz 4-5, 67657 Kaiserslautern.

Kaiserslautern: Donnerstag, 30. Januar, 18 Uhr, TU Kaiserslautern: „Hiwwe wie Driwwe – Pfälzisch in Amerika“. Vor rund 300 Jahren zog es tausende Pfälzer in die USA, wo sie sich hauptsächlich in und um Pennsylvania ansiedelten. Die beiden Pfälzer Filmemacher Benjamin Wagener und Christian Schega haben die Verwandtschaft in Amerika besucht und erstaunliche Eindeckungen gemacht: Rund 400 000 Menschen sprechen dort nicht nur eine alte Form des pfälzischen Dialekts, das Pennsylvania Dutch, sondern gehen auch anderen pfälzischen Gewohnheiten nach, wie Saumagen essen oder Elwetritsche jagen. Der Dokumentarfilm „Hiwwe wie Driwwe“ begleitet den in Pennsylvania geborenen Douglas Madenford bei einer Spurensuche durch seine amerikanische Heimat und durch die Pfalz. Im Anschluss findet ein Gespräch mit den Filmemachern statt.

Der Eintritt zur Veranstaltung im Gebäude 1, Raum 006, ist frei. Informationen unter www.hiwwewiedriwwe.com und unter E-Mail info@hiwwewiedriwwe.com.

FOTO: Highlight Concerts