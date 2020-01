später lesen Gemeinsam böllern FWG hält Feuerwerkspläne für unrealistisch Teilen

(red) Als „lobenswert, aber leider nur theoretisch, nicht aber praktisch umsetzbar“ kritisieren die Freien Wähler Zweibrücken (FWG) den von Fridays for Future inspirierten FDP-Vorschlag, an Silvester an einer zentralen Stelle ein gemeinsames Feuerwerk zu veranstalten (wir berichteten).