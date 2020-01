später lesen Konzertvorschau Fürbaß stellen neues Album vor FOTO: Sebastian Schmidt FOTO: Sebastian Schmidt Teilen

Twittern



(ca) Drei Konzerte bietet das kommende Wochenende für musikbegeisterte Zweibrücker. Neben zwei Akustikshows im Irish Pub The Lucky Pint und der Bikerbar Route 66 feiert am Samstag die Zweibrücker Band Fürbaß das Release ihres neuen Albums in der ACH Eventhalle am Zweibrücker Flughafen. Von Christian Angel