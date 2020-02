später lesen Zeugen gesucht Fünf Autos zerkratzt Teilen

(red) Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter in der Tilsitstraße fünf Autos zerkratzt. Die in Höhe der Anwesen 28 bis 32 A am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen wurden jeweils an einen Teilbereich der zum Gehweg hin zeigenden Fahrzeugseite beschädigt.