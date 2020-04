Das Hoch über Osteuropa hält Atlantische Tiefdruckgebiete auf Distanz und bestimmt unser Wetter mit reichlich Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen. Nach der Wochenmitte wird es durch ein neues Hoch bei den Britischen Inseln abgelöst, welches sich bis zum Osterwochenende nach Polen verlagert. Von Michael Agne

Daher setzt sich das freundliche Frühlingswetter zunächst fort. Allerdings entstehen wegen der anhaltenden Trockenheit auch Nachteile für die Vegetation. Außerdem erhöht sich das Waldbrandrisiko.

Montag Zu Wochenbeginn scheint nach frischer Nacht verbreitet die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft auf Werte von über 20 Grad.

Dienstag Heute strahlt die Sonne erneut von einem nahezu wolkenlosen Himmel herab. Die Temperaturen steigen weiter an.

Mittwoch Auch heute verwöhnt uns die Frühlingssonne für längere Zeit. Erst im Laufe des Nachmittags und Abends entwickeln sich einige Haufenwolken, die jedoch keine Schauer erwarten lassen. Die Temperaturen bleiben im angenehm warmen Bereich.

Donnerstag Mit sonniger Einstrahlung werden die Quellwolken etwas zahlreicher und mächtiger. Das Schauerrisiko bleibt jedoch gering. Mit zeitweise böig auffrischendem Nordostwind gehen die Temperaturen leicht zurück.

Weiterer Trend An Karfreitag sowie am Wochenende herrscht weiterhin freundliches Wetter mit reichlich Sonnenschein. Die Temperaturen können bis Ostersonntag auf frühsommerliche 23 bis 26 Grad klettern. Allerdings drohen später dann örtliche Regengüsse und Gewitter An Ostermontag dominieren die Wolken und gelegentlich fällt Regen. Dazu werden kaum noch 20 Grad erreicht.

Wetterdaten fürs Zweibrücker LandTiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 3 bis 7, Dienstag 5 bis 9, Mittwoch 5 bis 9, Donnerstag 7 bis 10. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 20 bis 23, Dienstag 21 bis 24, Mittwoch 20 bis 23, Donnerstag 18 bis 21. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 0 bis 5, Dienstag 0 bis 5, Mittwoch 0 bis 5, Donnerstag 0 bis 5. Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 12 bis 13, Dienstag 12 bis 13, Mittwoch 10 bis 11, Donnerstag 8 bis 9. Windrichtung und Stärke: Montag Südwest 3 bis 4, Dienstag Nordost 3 bis 4, Mittwoch Nordost 3 bis 4, Donnerstag Nordost 4 bis 5.