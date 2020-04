Birgit Kerner berät beim Frauennotruf Zweibrücken seit 23 Jahren gewaltbetroffene Frauen. In Krisenzeiten benötigten diese Frauen besonders eine Ansprechpartnerin, so Kerner. Von Susanne Lilischkis

„Zuhause bleiben“ heißt in Corona-Zeiten die Devise. Doch was bedeutet das für Frauen, die in Gewalt-Beziehungen leben oder lange Zeit gelebt haben? „Gerade in bedrohlichen Krisenzeiten können alte Wunden und Ohnmachtsgefühle wieder hochkommen“, erklärt Birgit Kerner vom Frauennotruf Zweibrücken. „Wenn Menschen abgeschirmt von anderen sind, kann es in Gewalt-Beziehungen auch vermehrt zu sexualisierten Übergriffen kommen.“

Die Diplom-Pädagogin und zertifizierte Trauma-Fachberaterin führt viele telefonische Beratungsgespräche mit Frauen, die bereits Gewalt erlebt haben, jetzt in Sicherheit leben und dabei sind, zu lernen mit ihren Gewalterfahrungen umzugehen. „Die Gewalt ist nicht vorbei, wenn die Situation aufhört“, sagt sie, „es ist wichtig, dass die Frauen keine Hemmungen haben, mich anzurufen, denn ich bin für sie da. Ich höre ihnen zu, ich glaube ihnen und ich kann ihnen vermitteln: Du bist wertvoll.“

Gerade bei sexualisierter Gewalt gebe es eine hohe Dunkelziffer meint Kerner. Nicht jede Frau hat den Mut, eine Vergewaltigung anzuzeigen. Neben körperlicher oder sexualisierter Gewalt gibt es viele Formen der Unterdrückung in Partnerschaften. Das reicht von emotionaler Gewalt wie Abwertung oder Beschimpfung über Stalking, finanzielle Beschränkungen oder Erpressung. Es gebe keine bestimmten Gesellschaftsschichten, die davon betroffen seien, sagt Birgit Kerner, zu ihr kämen Frauen aller Hautfarben, Religionszugehörigkeiten, mit unterschiedlichem Bildungsstand und aus allen Altersgruppen.

Viele Frauen, die den Kontakt suchen, haben in ihrer Kindheit sexuellen Missbrauch erfahren. „Ich bekomme Anrufe von Müttern, die in der Kindheit sexualisierte Gewalt erlebt haben. Sie leben in keiner Gewalt-Beziehung, aber jetzt wird die Tochter zwölf Jahre alt – genau das Alter, als sie damals missbraucht wurden. Und die Frauen fragen mich: Wie kann ich meine Tochter schützen, wenn derjenige, der den Übergriff damals begangen hat, noch in der Familie lebt?“

Birgit Kerner ermutigt Frauen, sich ihr anzuvertrauen. Bei Schätzungen des Dunkelfeldes kam heraus, dass Kinder, die sexualisierte Gewalt erfahren, im Durchschnitt vier bis fünf Personen ansprechen müssen, bis ihnen geglaubt wird. Aus diesem Hintergrund heraus fällt es erwachsenen Missbrauchsopfern schwer, Hilfe zu suchen, weil sie damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Deshalb sei es eine besondere Leistung, wenn diese Frauen sich für ein Gespräch öffnen können.

Hier sieht die Diplom-Pädagogin auch die Gesellschaft in der Pflicht. Stammtischgespräche über Frauen, „die es ja nicht anders gewollt hätten, weil sie Minirock tragen“ oder Ähnliches könnten – auch wenn sie nur scherzhaft gemeint sind – betroffene Frauen verletzen. Hier gelte es, achtsam zu sein. Wer im Umfeld eine betroffene Frau vermutet, sollte nicht zögern, ihr die Telefonnummer des Frauennotrufs zu geben oder sie auf die Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen, ansprechen. „Wegschauen ist keine Lösung“, weiß Birgit Kerner, „es braucht Mut, hinzusehen. Viele haben diesen Mut nicht.“ Die meisten Frauen finden die Nummer des Frauennotrufs im Internet. Gerne würde Birgit Kerner zukünftig auch eine Online-Beratung anbieten, doch dafür gibt es im Moment keine finanziellen und personellen Mittel.

Seit 23 Jahren macht Kerner diesen Job schon und sie erledigt ihn mit Leidenschaft: „Ich mache meine Arbeit gern: Es ist wunderschön Frauen zu begleiten und mitzuerleben, wie sie ihr Leben nach der Gewalterfahrung wieder meistern.“

Wer eine persönliche Beratung in der Beratungsstelle benötigt, kann mit einer Terminvereinbarung und trotz Kontaktbeschränkungen dorthin kommen. Birgit Kerner wird Sie um Verständnis bitten, dass sie Sie derzeit nicht mit Handschlag, sondern nur mit einem Lächeln begrüßen kann.

Frauennotruf-Telefon: (0 63 32) 7 77 78, im Internet: https://frauennotruf-zw.de