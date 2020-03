später lesen Contwig Frauenfrühstück mit Vortrag Teilen

(red) Am Donnerstag, 12. März, findet um neun Uhr im Contwiger Rathaus wieder ein Frauenfrühstück mit Vortrag statt. Eingeladen ist Pfarrer i.R. Norbert Unkrich aus Bad Bergzabern. Er referiert über das Thema: „Ich bin vergnügt, erlöst, befreit….Von der Kunst alt zu werden.“ In diesem Referatsthema fasst Pfarrer Unkrich seine langjährigen Erfahrungen in der Seelsorge zusammen.