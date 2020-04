später lesen Auf der L 465 Frau bei Unfall schwer verletzt Teilen

(red) Schwer verletzt wurde eine 60-jährige Corsa-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 18.50 Uhr auf der Landesstraße 465. Die Frau, die in Richtung Zweibrücken unterwegs war, geriet nach Polizeiangaben mit ihrem Wagen auf dem Streckenabschnitt zwischen der Biogasanlage und der Abzweigung nach Homburg-Kirrberg in den rechten Straßengraben und prallte gegen eine steinerne Wasserrinne.