(red) Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner aus Pirmasens hat sich als Vorstandsmitglied der Deutsch-Französischen Parlamentsversammlung intensiv für die Schaffung des Bürgerfonds eingesetzt.

Nun teilt Sie mit, dass er mit sofortiger Wirkung startet. Sie wertet das als ein wichtiges Zeichen für die Menschen in der deutsch-französischen Grenzregion. „Inmitten der Corona-Krise, wo die Grenzschließungen auf deutscher und französischer Seite zu Verunsicherungen geführt haben, ist ein solches Signal sehr wichtig“, ist sich Glöckner sicher. Glöckner wertet dies als ein wichtiges Signal für die deutsch-französische Freundschaft. Zunächst startet das Projekt mit einer gemeinsamen digitalen Kampagne des Bundesfamilienministeriums und dem französischen Bildungs- und Jugendministerium sowie dem französischen Europa- und Außenministerium.

Der Bürgerfonds unterstützt Vereine und Bürgerinitiativen, Städtepartnerschaften oder Träger aus Sozialwirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Stiftungslandschaft. Besonders diejenigen sollen erreicht werden, die bislang noch keine Förderung für deutsch-französische Projekte in Anspruch nehmen konnten oder die noch nicht im deutsch-französischen Bereich aktiv sind. Deshalb ist die Förderung besonders niedrigschwellig: Sprachkenntnisse sind nicht erforderlich, eine Suchbörse für Partnerorganisationen wird Kontakte vermitteln und der Antrag wird einfach online gestellt.

Um den derzeitigen besonderen Umständen von Ausgangs- und Kontaktsperren Rechnung zu tragen, liegt der Fokus in den ersten Wochen auf Online-Begegnungen und digitalem Austausch. Wenn diese in Deutschland und Frankreich aufgehoben werden, wird der Bürgerfonds dazu beitragen, Menschen auch wieder physisch zusammenzubringen – etwa bei Gruppenaustauschen mit der Partnerstadt oder gemeinsamen Konzerten, deutsch-französischen Tagungen, grenzüberschreitenden Sportveranstaltungen oder Jubiläen, ist sich Glöckner sicher.

Der Bürgerfonds schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen auf. Mit einem Budget von 2,4 Millionen Euro, das beide Regierungen zu gleichen Teilen gemeinsam zur Verfügung stellen, ist er ein klares Bekenntnis und ein konkreter Aufruf zu gelebter deutsch-französischer Freundschaft auf allen Ebenen der Gesellschaft.

„Ich wünsche mir, dass es möglichst viele Initiativen aus unserer Region gibt, die der deutsch-französischen Freundschaft weiter Schwung verleihen“, appelliert Glöckner an die Menschen in der Region, gemeinsame, grenzüberschreitende Initiativen anzustoßen und bietet dabei gerne ihre Unterstützung an.

Weitere Infos zum Bürgerfonds gibt es im Internet unter www.buergerfonds.eu.