Feuerwehr-Einsatz an Neujahr in Zweibrücken

Unbekannte Täter haben offenbar mehrere Feuerwerkskörper in zwei Öffnungen im Stamm einer Platane in der Zweibrücker Gestütsallee geworfen. An Neujahr gegen 16.45 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem es zu einer starken nach außen dringenden Rauchentwicklung im Stamm des Baumes gekommen war, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort und stoppte die Rauchentwicklung. Der UBZ (Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken) sperrte die Gestütsallee zwischen der Saarlandstraße und der Geschwister-Scholl-Allee komplett, da zunächst nicht klar war, ob die Standfestigkeit des etwa 15 Meter hohen Baumes durch die Explosionen der Feuerwerkskörper gefährdet wurde. Vermutlich habe das Feuer schon stundenlang geschwelt, als die Feuerwehr alarmiert wurde. Um welche Art von Feuerwerkskörper es sich genau gehandelt hat, sei nicht bekannt. Auch wie groß der Schaden an der Platane ist, konnte zunächst nicht festgestellt werden, so die Polizei. Eine Merkur-Anfrage dazu beim UBZ ist gestellt.

Der Merkur-Reporter hat den Baum am Donnerstagmittag in Augenschein genommen: Sichtbar ist, dass die Feuerwehr die bereits zuvor vorhandene Öffnung im Stamm für die Löscharbeiten offensichtlich noch ein Stückchen weiter aufschneiden musste, um an den Brandherd zu gelangen. Auf der Baum-Seite zum Schwarzbach gibt es eine große Öffnung im Stamm, auf der Seite zur Rennwiese ist ein kleines Loch im Stamm. Ob dieses vorher schon vorhanden war oder auch erst durch den Brandanschlag entstanden ist, konnte die Feuerwehr am Donnerstagmittag nicht beantworten, weil gerade keine der eingesetzten Kräfte da waren.

Laut Feuerwehr wurde das Feuer mit einem Wasser-Netzmittelgemisch gelöscht. Die Feuerwehr mahnt die Bevölkerung: „Aus Sicherheitsgründen ist der komplette Bereich abgesperrt, bitte übersteigen Sie die Absperrung nicht.“

Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung (so führt die Polizei den Fall juristisch) erbittet die Polizeiinspektion Zweibrücken unter Tel. (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail an: pizweibruecken@polizei.rlp.de.

FOTO: Lutz Fröhlich

