Alljährlich zu Ostern wird dem Feldhasen ein wahres Denkmal gesetzt. Doch in der Realität hat er es schwer, genügend Lebensraum zu finden. Von Cordula von Waldow

Obwohl noch mehr als drei Millionen Wildhasen in Deutschland leben, wird es bei der schrumpfenden Population zunehmend schwieriger, einem „Osterhasen“ in freier Natur zu begegnen. Wer Langlöffel hoppeln sieht, hat zumeist Kaninchen entdeckt. Dabei ist der Feldhase ein faszinierendes Tier: Er ist nicht nur ein Meister der Tarnung mit einem ausgezeichneten Gehör, sondern auch ein exzellenter Sprinter mit einer ausgefeilten Fluchttechnik, den so schnell keiner einholt.

Doch leider macht insbesondere die Intensivierung der Landwirtschaft und die Zerschneidung der Landschaft dem Feldhasen das Leben schwer. Da nutzt ihm auch seine außergewöhnliche Begabung wenig: Zwar ist der Feldhase kurzsichtig, doch dafür hat der „Bewegungsseher“ den perfekten Rundum-Überblick. Durch die seitlich stehenden Augen, die so genannten Seher, überblickt der langbeinige und langohrige Hase einen fast kreisrunden Bereich von nahezu 360 Grad.

Auch sein Tempo macht dem Sprinter so schnell niemand anderes nach. Auf der Flucht erreichen Feldhasen Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometer pro Stunde – menschliche Spitzensprinter sind nur rund halb so schnell. Zwar mag das typische Hoppeln des Hasen auf dem Feld ungelenk aussehen, doch Dank seiner extrem langen Hinterläufe vermag das Tier drei Meter weit und zwei Meter hoch zu springen. Berühmt sind die abrupten Richtungswechsel, mit denen die Hasen „Haken schlagen“. Damit entkommen sie Fressfeinden wie Wildschwein, Fuchs, Greif- und Rabenvögeln.

Als Osterhase, der die bunt bemalten Eier bringt, ist der Feldhase bereits den Kindern aus vielfältigen Bilderbüchern und der Literatur bestens bekannt. Mit seinem außergewöhnlichen Fortpflanzungs-Verhalten ist der Hase das Fruchtbarkeits-Tier schlechthin.

Bei den Hasen gilt Damenwahl. Um seiner Angebeteten zu gefallen, muss der Hase nicht nur im Märchen von Hase und Igel seine Ausdauer und Kraft in spektakulären Wettläufen und Boxkämpfen unter Beweis stellen. Innerhalb kürzester Zeit paart sich die Häsin mehrmals, sodass selbst innerhalb eines Wurfs Mehrfach-Vaterschaften vorkommen können.

Besonders einzigartig ist, dass die Häsin während der Tragezeit erneut trächtig werden kann. So befinden sich Embryonen unterschiedlicher Entwicklungsstadien in ihrer Gebärmutter. Das nennt man Superfötation.

Doch trotz seiner großartigen Vermehrungsfähigkeit gehört der Feldhase laut der Deutschen Wildtierstiftung auf Bedrohungsstufe drei von vier zu den gefährdeten Tierarten. Findet er in unserer heimischen Topografie eventuell noch Rückzugsmöglichkeiten, werden ihm dann der Autoverkehr und die großen Ackergeräte zum Verhängnis. Alljährlich zu Ostern setzen ihm Süß- und Spielwarenindustrie sowie Bäckereien ein Denkmal.

Info: In Deutschland leben noch rund drei Millionen Feldhasen (lateinisch Lepus europaeus). Betrachtet man die Bevölkerungszahl Deutschlands, kommen 27 Menschen auf einen Osterhasen. Die ausgezeichneten Läufer erreichen ein Gewicht von vier bis fünf Kilogramm und können bis zu zwölf Jahre alt werden. Ausgewachsene Hasen werden auf Grund ihrer außergewöhnlich langen Hinterläufe und Ohren bis zu 75 Zentimeter hoch. Im Sitzen wird ihre Silhouette bis zu 60 Zentimeter breit.

Hasen sind ausgesprochene Feinschmecker. Sie ernähren sich nicht nur von Gräsern und Kräutern oder Feldfrüchten. Ganz besonders schmackhaft finden die Langohren die zarten Triebe, Knospen und jungen Blätter von Sträuchern und jungen Bäumen. Das Feldhasenfell besteht aus einer feinen Unterwolle und einer festeren Grannenbehaarung, die auf der Oberseite braungelbe und an den Körperseiten rostrote Farbtöne mit schwarzen Spitzen aufweist.

Diese Grannenhaare sind besonders feuchtigkeitsabweisend und wärmend. Bauch und Schwanzunterseite sind ebenso weiß wie der Hasenbart. Dessen dicke und feste Haare dienen dem Feldhasen als Tasthaare. Im Sommer ist das Fell des Feldhasen erdbraun. Im Winter ist die Fellfärbung häufig heller und eher gräulich-braun. Damit ist der Feldhase auch optisch perfekt an seine Umgebung angepasst. So gut getarnt, sind Feldhasen oft erst in der Bewegung zu sehen.