Die gebürtige Zweibrückerin Lisa Reinheimer ist Lehrerin und Lerncoach und begleitet seit ein paar Monaten Eltern und Kinder unter dem Motto „Dein Kind wird Klassenheld“ auch online auf dem Weg zu einer glücklichen und erfolgreichen Schulzeit. Ihre Mission verfolgt sie auch während der Corona-Krise und der damit verbundenen „schulfreien“ Zeit. Beinahe täglich gibt sie per Podcast Tipps und Hilfestellungen zu allen damit verbundenen Themen. Hierzu hat sie uns ein paar Fragen beantwortet und gibt Eltern Tipps. Von Nadine Lang

Frau Reinheimer, wie begleitet man sein Kind am besten durch die „Corona-Ferien“.

Lisa Reinheimer Ganz wichtig ist, dass es gar keine Ferien sind, sondern dass das Lernen auf zuhause verschoben ist, damit im nächsten Schuljahr nichts fehlt. Die wichtigste Aufgabe für Eltern ist es, Struktur reinzubringen, denn Kinder haben nicht gelernt, sich selbst zu strukturieren, sich zu organisieren und von sich aus zu lernen. Eltern können diese Struktur am besten mit drei Fragen reinbringen: Was muss? Was kann? Und bis wann?

Ist es sinnvoll, zum Lernen bestimmte Regeln aufzustellen?

Reinheimer Ja, das würde ich empfehlen. Das Ganze hat ja auch gewisse Vorteile, zum Beispiel fallen Weg-Zeiten weg und die Kinder sind wahrscheinlich ausgeschlafener. Gleichzeitig ist es wichtig, gerade wenn die Eltern auch im Homeoffice sind, feste Routinen einzuführen und gemeinsam den Tag zu besprechen. Wer hat wann, was vor, wer hat vielleicht einen fixen Termin, inwiefern können die anderen denjenigen dabei unterstützen? Am besten mit festen Routinen: jeden Tag zur gleichen Zeit beginnen, zur gleichen Zeit Pause machen und so weiter. Man könnte auch ein Zimmer einrichten, das beispielsweise das „Stille Zimmer“ ist, falls jemand dabei ist, der auch einfach mal Ruhe braucht.

Ist es überhaupt möglich, die Lernziele alleine, also nicht im Klassenverband, zu erreichen?

Reinheimer Das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass die Eltern sich von dem Gedanken freimachen müssen, dass sie nur perfekte Sachen abschicken dürfen. Denn das ist in der Schule vor Ort ja auch nicht so. Fehler, die gemacht werden, gehören zum Lernprozess dazu. Lehrer, die das Material zurückgeschickt bekommen, die müssen auch sehen, wo die Kinder Fehler machen, weil sie nur dann wieder entsprechendes Material zurückschicken können, das passt, und um einschätzen zu können, ob es jeder verstanden hat. Nicht Mama und Papa sollten die Aufgaben machen. Ich würde Eltern ganz konkret den Tipp geben, Kinder machen zu lassen und Ergebnisse so abzuschicken, wie sie sind.

Manchen Kindern mangelt es aber ja auch an Konzentration, wie kann man hier helfen?

Reinheimer Konzentration ist das Endprodukt von Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Das heißt, bevor man Konzentration herstellen kann, muss man schauen, dass man Dinge, die in der Wahrnehmung ablenken können, entfernt. Zum Beispiel darf der Schreibtisch aufgeräumt sein, kein Smartphone in der Nähe und kein Spielzeug auf dem Tisch sein. Damit man die Aufmerksamkeit steuern kann, ist es dann ganz wichtig, dass die Kinder ein Ziel haben. Zum Beispiel sich die nächsten fünf Minuten mit einem bestimmten Fach zu beschäftigen. Daheim ist aber auch Lautstärke oft ein Problem. Ein Tipp: Im Baumarkt gibt es Lautstärke-Kopfhörer. Die sind schalldicht, können von den Kindern verziert werden und helfen ungemein, sich zu konzentrieren.

Und abschließend: Denken Sie, dass diese Zwangspause auch für die Schulen einen Lerneffekt haben könnte?

Reinheimer Auf jeden Fall! Ich glaube, dass die Schule jetzt zeigen muss, wozu sie 2020 eigentlich schon längst fähig sein sollte. Dazu gehört auch, Lernmaterial digital an die Kinder zu schicken. Und ich glaube, die Schulen nehmen dadurch viel mit, aber auch die Kinder, denn die haben jetzt die Chance zu zeigen, dass es ohne Lehrer besser geht und nun die Fähigkeit erlernen dürfen, richtig zu lernen und sich selbst zu motivieren.

Alle Fragen und viele weitere Themen behandelt Lisa Reinheimer auch in ihren Podcasts unter lisareinheimer.com.