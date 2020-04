Die Corona-Zwangspause im „Zweibrücken Fashion Outlet“ ist vorbei: Das Fabrikverkaufszentrum öffnet bereits diesen Montag, 20. April, wieder. Das teilte am Sonntagnachmittag auf Anfrage unserer Zeitung Ibrahim Alsac mit, der Retail & Community Director des Centers. Aufgrund der noch etwas ungewissen Personalsituation werde aber zunächst nur von 11 bis 17 Uhr geöffnet (montags bis samstags).

Nachdem die Bundesregierung zunächst mitgeteilt hatte, es bleibe auch nach der Bund-Länder-Einigung zum Coronaschutz vom vergangenen Mittwoch bei dem Verbot, Outlet-Center zu öffnen, hatte die Landesregierung am Freitagabend in Rheinland-Pfalz Outlet-Center-Öffnungen ab 20. April erlaubt. „Es war überraschend für uns, dass Mainz so entschieden hat“, sagte Alsac. Er verwies aber auch darauf, dass in mehreren Bundesländern am Montag oder in den kommenden Tagen Outlets wieder öffnen dürfen.

Die Wiedereröffnung des seit 18. März wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Zweibrücker Outlets erfolge unter strengen Sicherheits- und Hygiene-Regeln, betont Alsac. So gibt es in dem mit 21 000 Quadratmeter reiner Nettoverkaufsfläche je nach zählweise größten oder zweitgrößten Outlet-Center Deutschlands ab Montag nur noch jeweils einen Eingang (bei Nike) und einen Ausgang (bei Geoxx), jeweils mit Security bewacht. Damit nicht zu viele Menschen auf einmal in der Einkaufsstadt sind, muss man am Eingang gegebenenfalls auf Einlass warten. Für mögliche Schlangen wird dort auch der Parkplatzbereich freigehalten. Auch in und vor den einzelnen Shops werde darauf geachtet, dass nicht zu viele Menschen auf einmal darin sind – einschließlich Personal darf es laut Landes-Verordnung (wie auch in allen anderen Geschäften) maximal eine Person pro zehn Quadratmeter sein.

„Wir sind gespannt, ob die Öffnung von den Kunden stark angenommen wird oder nicht“, berichtet Alsac. Er appelliere an die Kunden, mit Rücksicht auf die anderen Menschen Mundschutz mitzubringen und zu tragen.

Die eingeschränkten Öffnungszeiten lägen auch daran, dass viele Shop-Mitarbeiter Franzosen sind, die erst Passierscheine bräuchten, um über die Grenze zu kommen.