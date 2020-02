später lesen Betrüger rufen an Falsche Polizisten am Telefon Teilen

Twittern



(red) In mindestens zwei Fällen kam es am Montagnachmittag in Zweibrücken zu versuchten Betrugsdelikten durch falsche Polizeibeamte. Nach Polizeiangaben meldeten sich telefonisch unbekannte männliche Anrufer, die sich als Polizei- oder Kriminalbeamte ausgaben und spektakuläre Räuberpistolen erzählten.