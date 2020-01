später lesen Einzelhandel Experte warnt Räte in Pirmasens vor Outlet-Erweiterung Teilen

(glö) Der neue Pirmasenser Einzelhandelsgutachter Norbert Lingen hat den Stadtrat der Schuhstadt am Montag eindringlich vor den Gefahren einer Outlet-Erweiterung in Zweibrücken für Pirmasens gewarnt: Wenn das Fashion-Outlet am Zweibrücker Flugplatz wie geplant um rund 50 Läden vergrößert werde, dann könne die Schuhstadt auf dem Kaufhallenareal in der Pirmasenser Innenstadt gefährdet werden. Von Guido Glöckner