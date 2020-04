So wirds Wetter

Ein neues Hochdruckgebiet übernimmt die Regie beim Wetter. Mit Verlagerung des Hochs nach Mitteleuropa und zum Balkan kommt die eingeflossene kühlere Polarluft zur Ruhe und kann sich ab Wochenmitte bereits wieder erwärmen. Von Michael Agne

Bis Freitag treffen dann unterschiedliche Luftmassen aufeinander, wodurch erhöhte Labilität in der Atmosphäre ausgelöst wird. Infolgedessen können sich dann auch vermehrt Schauer und Gewitter entwickeln, bevor voraussichtlich am Wochenende ein neues kräftiges Hoch die Luft wieder abtrocknet.

Dienstag Nach kaltem Morgen strahlt verbreitet die Sonne von einem wolkenlosen Himmel. Der spürbare Nordostwind hält die Temperaturen auch tagsüber im kühlen Bereich. Außerdem ist die Luft dabei sehr trocken.

Mittwoch Heute scheint erneut von morgens bis abends die Sonne. Lediglich einige zarte Schleierwölkchen zieren nachmittags den blauen Himmel. Nach nochmals leicht frostiger Nacht kann sich die Luftmasse bis zum späten Nachmittag jedoch tüchtig aufheizen.

Donnerstag Auch heute verwöhnt uns zunächst wieder für längere Zeit die Sonne von einem leicht bewölkten Himmel. Im Laufe des Nachmittags entwickeln sich vermehrt Quellwolken, die zum Abend hin auch mal mächtiger werden und einzelne Regengüsse produzieren können.

Freitag Mit etwas sonniger Einstrahlung zwischendurch entwickeln sich immer wieder dickere Haufenwolken, die sich in Form einiger Regenschauer und Gewitter entladen. In der Nacht auf Samstag klart der Himmel auf und es droht leichter Bodenfrost.

Weiterer Trend Am Sonntag und zu Beginn der neuen Woche strahlt wieder verbreitet die Sonne von einem blankgeputztem Himmel und es bleibt trocken.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag , Dienstag -3 bis 1, Mittwoch -2 bis 2, Donnerstag 2 bis 6, Freitag 8 bis 12. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag , Dienstag 11 bis 14, Mittwoch 17 bis 20, Donnerstag 20 bis 23, Freitag 17 bis 20. Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag , Dienstag 12 bis 13, Mittwoch 12 bis 13, Donnerstag 8 bis 9, Freitag 2 bis 3. Windrichtung und Stärke: Montag , Dienstag Nordost 4, Mittwoch Ost 3 bis 4, Donnerstag Südwest 3, Freitag Nord 3 bis 4.