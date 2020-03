Am heutigen Donnerstag zieht ein kräftiges Tief mit seinem Niederschlagsgebiet über uns hinweg. Auf seiner Rückseite strömt kühle Nordmeerluft in unsere Region. Der Wettercharakter bleibt dabei eher wechselhaft. Von Michael Agne

Nach kurzem Zwischenhocheinfluss erreicht uns im Laufe des Sonntags von Westen die nächste Störungsfront.

Donnerstag Es halten sich den ganzen Tag kompakte Schichtwolken aus denen es für längere Zeit regnet, des Öfteren auch mal kräftig. In höheren Lagen können sich vielleicht auch mal Schneeflocken unter die Tropfen mischen. Die Temperaturen bewegen sich im nasskalten Bereich. Der Wind kann zum Teil wieder spürbar auffrischen.

Freitag Vormittags bleibt die Wolkendecke oft noch dicht und es kann gelegentlich tröpfeln. Am Nachmittag stellen sich kurze Aufheiterungsabschnitte im Wechseln mit örtlichen Schauern ein. Die Temperaturen gehen etwas zurück.

Samstag Heute gibt es eine aprilwettrige Mischung aus Sonne und dickeren Haufenwolken. Hin und wieder gehen Schauer nieder. Teilweise können sich auch wieder Flocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Sonntag Nach oft sternenklarer Nacht mit Frostgefahr trübt sich der Himmel bereits am Vormittag wieder ein, wobei es aber noch trocken bleiben sollte. Regen fällt dann voraussichtlich erst am Abend und in der Nacht zu Montag. Die Temperaturen verändern sich kaum. Der Wind kann erneut böig auffrischen.

Weiterer Trend In der neuen Woche geht es dann wahrscheinlich wechselhaft und windig weiter. Vom Atlantik überqueren uns einige Regenbänder oder Schauerstaffeln im Wechseln mit kurzen Beruhigungsphasen. Die Temperaturen steigen bis Wochenmitte etwas an.

Wetterdaten fürs Zweibrücker Land Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 0 bis 3, Freitag 2 bis 5, Samstag -2 bis 1, Sonntag -2 bis 1. Höchsttemperatur in Grad Celsius: Donnerstag 5 bis 8, Freitag 4 bis 7, Samstag 5 bis 8, Sonntag 5 bis 8. Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Donnerstag 95 bis 99, Freitag 60 bis 70, Samstag 60 bis 70, Sonntag 50. Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Donnerstag 18 bis 22, Freitag 1 bis 3, Samstag 1 bis 4, Sonntag 1 bis 3. Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Donnerstag 0 bis 1, Freitag 1 bis 2, Samstag 4 bis 5, Sonntag 1 bis 2.