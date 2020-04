Nach der Kritik einer anonymen Elterngruppe am Fernunterricht an Zweibrücker Schulen hat sich jetzt auch der Schulelternbeirat des Helmholtz-Gymnasiums eingeschaltet. In einer Stellungnahme erinnert Schulelternsprecher Adnan Carkadzija daran, dass die Schulschließung und die Anforderung, die Kinder nur noch virtuell zu unterrichten, völlig überraschend über Schulen und Familien hereingebrochen sei. Von Jan Althoff

Mit all den Defiziten von der Ausstattung bis zur Weiterbildung der Lehrer, die Elternvertreter im Bereich Digitalisierung bereits seit Langem als unzureichend kritisiert hatten, habe man plötzlich den Präsenzunterricht ersetzen müssen. „Niemand hatte, wie sonst üblich, lange Zeit für Überlegungen, Planungen und Anschaffungen.“

Nach einem unvermeidbar holprigen Start sei es „der Schulleitung und den Lehrern zunehmend gelungen, in steter Absprache mit Schülern- und Elternvertretern mit Bordmitteln ‚Home Schooling’ zu ermöglichen und stetig zu verbessern“. Der Schulelternbeirat habe eine Vielzahl an Rückmeldungen der Eltern entgegengenommen. „Die Mehrzahl dieser Rückmeldungen war und ist grundsätzlich positiv, auch wenn Verbesserungsbedarf gesehen und Kritik geäußert wurde.“ Es sei „sehr wichtig, dass dies thematisiert wird und dass dazu Lösungen gefunden werden“. „Ich möchte jedoch klarstellen, dass die Kritik der anonymen Schreiber des Artikels, keineswegs von der großen Mehrheit der Eltern geteilt wird“, ergänzt der Schulelternsprecher. Er empfinde es als „unberechtigt und nicht fair“, den Lehrern, die selbst mit den Gegebenheiten unzufrieden seien und sich redlich bemühten, vorzuwerfen, sie brächten sich nur wenig ein. Die anonyme Gruppe Zweibrücker Eltern lud er ein, sich an die Elternvertretung zu wenden, um gemeinsam an einer Verbesserung der Situation zu arbeiten.

Auf der Facebook-Seite des Pfälzischen Merkur ist die Klage der anonymen Elterngruppe auch rege diskutiert worden. Die Mehrheit berichtet dort über positive Erfahrungen an Grund- und weiterführenden Schulen: engagierte Lehrer, die schnell auf Fragen reagieren, umfangreiche Arbeitsangebote und Links zu weiterführenden kindgerechten Materialien, teilweise sogar Online-Unterricht. Es gibt aber auch dort Kritik, vor allem an den weiterführenden Schulen und der Medienkompetenz der Pädagogen. Eine Mutter fasst es in ihrem Kommentar wie folgt zusammen: „Wir Alle müssen noch viel lernen und üben, die Eltern sind genauso überfordert wie die Lehrer und wahrscheinlich der Rest der Menschheit.“

