Im März geht es Schlag auf Schlag Skate'n Fun ist für kommende Saison-Höhepunke gerüstet FOTO: Skate'n Fun Saar-Pfalz FOTO: Skate'n Fun Saar-Pfalz

(red) Kürzlich nahmen einige Läufer des Zweibrücker Eiskunstlaufvereins Skate’n Fun Saar-Pfalz am Wiehl-Pokal in Nordrhein-Westfalen teil. Knapp am Treppchen vorbei schrammten Xenia Geld, Vanessa Weimer und Franziska Stierle in ihren unterschiedlichen Kategorien mit dem jeweils vierten Platz.