Als Ausgleich dürfen sie jetzt im Besucherraum skypen. Die rund 300 Bediensteten haben alle Hände voll zu tun, um den Vollzug am Laufen zu halten. Von Nico Tielke

Raus dürfen sie nicht – das ist ohnehin Alltag für die Strafgefangenen der JVA Zweibrücken. Seit Beginn der Corona-Krise dürfen sie aber auch keinen Busuch mehr empfangen. So sollen sie geschützt werden. „Das Infektionsrisiko wäre zu hoch – die Sicherheit und Ordnung wird durch jeden einzelnen Besuch gefährdet“, sagt Jürgen Buchholz, der Leiter der Zweibrücker Vollzugsanstalt. Das Landesjustizvollzugsgesetz sehe das im Epidemie-Fall so vor. Nur in ganz besonderen Fällen dürfen Besucher noch in die JVA. Ein unaufschiebbares Gespräch mit einem Verteidiger, wäre ein solcher Sonderfall. Dann dürften Häftling und Besucher durch die geschützte Trennscheibe miteinander sprechen.

Die Trennscheibe ist zwar eigentlich ein effektiver Schutz vor einer Corona-Infektion. Wenn ein Besucher in die JVA käme, hätte er aber auch Kontakt zu den Bediensteten, die ihn in den Raum führen. Auch deshalb sind Besuche untersagt. In Zweibrücken schon seit dem 23. März. Die JVA versucht das, so gut es geht, auszugleichen. Insassen dürfen jetzt per Videochat ihre sozialen Kontakte pflegen. Dafür haben die JVA-Bediensteten in den Besuchsräumen Laptops aufgestellt. Acht sind es an der Zahl. Während die Gefangenen an den Besuchsplätzen mit ihren Angehörigen sprechen, überwachen die Vollzugsbeamten das Geschehen, als würden normale Besuche stattfinden.

Die rund 300 Bediensteten der JVA haben in der gegenwärtigen Krise ohnehin viel zu leisten. „Es braucht eine funktionierende Infrastruktur und engagiertes Personal um den Vollzug Tag für Tag am Leben zu halten“, sagt Robert Grünnagel, der Medienreferent der Gewerkschaft Strafvollzug im Ortsverband Zweibrücken. Man könne bei der JVA Zweibrücken fast von einem ganzen Dorf sprechen, immerhin sind dort fast 400 Gefangene, zum überwiegenden Teil im geschlossenen Vollzug, untergebracht. Dafür, dass die Bediensteten dieses „Dorf“ in der Krise funktionsfähig hielte, dankten Gewerkschaftsvorstände und die Anstaltsleitung den Mitarbeitern in der vergangenen Woche in Form eines spendierten Frühstücks. Die Aktion lief unter dem Motto „Danke dass ihr da seid“.

Seit Beginn der Corona-Krise läuft in der JVA Zweibrücken einiges anders als gewohnt. Die Mitarbeiter arbeiteten Pandemiepläne aus und stehen in ständigem Kontakt mit den Gesundheitsämtern. Die JVA traf Vorsichtsmaßnahmen in nahezu allen Bereichen: So weiteten die Vollzugsverantwortlichen etwa die Hofstunden für die Gefangenen aus, damit weniger Inhaftierte gleichzeitig im Freien sein können und Abstand gehalten werden kann. „Der Aufenthalt der Gefangenen im Freien für mindestens eine Stunde wird weiter ermöglicht. Auch die Sanitäranlagen bleiben geöffnet, denn die Gefangenen müssen duschen können“, erklärt Anstaltsleiter Buchholz. Zudem werden alle Jobs, die der Versorgung der Gefangenen dienen, zum Beispiel Küchenarbeiten oder Arbeiten in der Wäscherei, weiterhin von den Insassen ausgeübt. Die weiteren Tätigkeiten in der JVA sind jedoch ausgesetzt oder stark reduziert. Dazu zählen die Produktionsarbeiten zum Beispiel in der Schreinerei oder Buchbinderei. Auch das Bildungszentrum ist seit Wochen geschlossen. Freizeitaktivitäten oder Gottesdienste gebe es nur noch dann, wenn dabei ein Infektionsrisiko ausgeschlossen wird.

Wie nehmen die Gefangenen der JVA Zweibrücken die Einschränkungen an? In Italien etwa hatte es ja vor über einem Monat Ausschreitungen wegen zu vermeintlich zu strengen Corona-Regeln gegeben. „Die Inhaftierten verstehen in der übergroßen Zahl den Sinn der Maßnahmen und tragen sie mit. Es gibt wöchentliche Gespräche des Anstaltsleiters mit der Gefangenenmitverantwortung um die Inhaftierten frühzeitig über geplante Maßnahmen zu informieren, sie da wo möglich einzubinden und Probleme zu besprechen“, sagt Jürgen Buchholz. Unter den Gefangenen seien auch 13 Personen, die älter als 60 Jahre sind und damit zur Risikogruppe zählen.

Sollte es zu einem Covid-19-Fall in der JVA kommen, gäbe es einen entsprechenden Krisenplan. Buchholz betont, dass jede Vollzugseinrichtung in Rheinland-Pfalz über eine medizinische Abteilung mit ausreichend Personal verfüge. Die JVA Zweibrücken konkret beschäftigt einen hauptamtlichen Arzt, sowie 16 Sanitärmitarbeiter. Fachärzte mit Spezialisierung auf bestimmte medizinische Bereiche sind nicht fest in der JVA, können jedoch hinzugezogen werden. Eine Abteilung für eine möglicherweise nötige medizinische Quarantäne gibt es in der JVA Zweibrücken nicht.

Die rheinland-pfälzischen Staatsanwaltschaften wurden bereits am 13. März gebeten Vollstreckungen von Ersatzfreiheitsstrafen aufzuschieben. Delinquenten, die die Summe für eine Geldstrafe nicht aufbringen können oder wollen, können also fortan ihre Strafe nicht alternativ in einer JVA absitzen. Die Strafe werde aufgeschoben. Es werde derzeit außerdem geprüft ob Inhaftierte, die eine Ersatzfreiheitsstrafe vor Beginn der Corona-Krise angetreten haben, aus dem Strafvollzug herausgeholt werden, um die Vollzugsanstalten zu entlasten.

FOTO: Robert Grünnagel