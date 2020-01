Manchmal ist ein Lied mehr als nur ein Lied. Man hört es, und es lässt einen nicht wieder los. Weil es uns musikalisch einen neuen Horizont eröffnet, eine bestimmte Saite in uns zum Schwingen bringt oder weil wir es mit unvergesslichen Erlebnissen verbinden. Über solche Songs erzählen prominente und weniger prominente Bürger in unserer neuen Serie. Heute: der Saxofonist Thomas Girard. Von Sebastian Dingler

(sedi) Der Saxofonist und Flötist Thomas Girard ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der pfälzischen und saarländischen Musikszene. Der in Mörsbach lebende Teilhaber und Geschäftsführer der Musikwerkstatt Zweibrücken mag von allen Musikrichtungen am liebsten den Jazz. Klar, den hat er einst auch studiert an der Universität in Graz.

Wenn er sich auf ein Lieblingsstück festlegen müsste, wäre es die Ballade „Round Midnight“ von Thelonious Monk. Der legendäre Pianist schrieb das Stück wohl schon in den Dreißigerjahren, auch wenn es erst zehn Jahre später erstmals aufgenommen wurde. „Wenn man ein bisschen was mit Jazz zu tun hat, kennt man dieses Stück“, meint Girard. Auch wenn das Stück in der typischen Form AABA aufgebaut ist, sei es doch etwas Besonderes, sowohl von den Harmonien als auch von der Melodie her.

„Round Midnight“ sei ihm begegnet, als er begonnen hatte, sich mit Jazz zu beschäftigen, seitdem lässt ihn das Stück nicht mehr los. Wie von jedem Jazz-Standard existieren hunderte von verschiedenen Versionen. Girard empfiehlt jene von Wayne Shorter und Herbie Hancock. „Die haben das noch mal abgeändert – das ist eine meiner Lieblingsversionen.“

