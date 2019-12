später lesen Zweibrücker Polizei sucht Zeugen Einbruchsversuch in der Landauer Straße Teilen

Zwischen Heiligabend, 15 Uhr und 25. Dezember, 0.10 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter erfolglos in ein Wohnhaus in der Landauer Straße einzudringen. Der Täter verschaffte sich zunächst Zugang zum Innenhof und beschädigte dann mit einem Hebelwerkzeug die Haustür, so die Polizei.