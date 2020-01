später lesen Zweibrücker Polizei sucht Zeugen Bei Haus-Einbruch Schmuck gestohlen Teilen

Unbekannte Täter sind am 30. Dezember, irgendwann zwischen 11 und 20 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Scheiderbergstraße in Niederauerbach eingebrochen. Hierbei wurde bei einer Wohnung im Erdgeschoss das Schlafzimmerfenster aufgehebelt und Schmuck entwendet, berichtet die Polizeiinspektion Zweibrücken.