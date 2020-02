später lesen An guter Türsicherung gescheitert Zwei Einbruchsversuche in Wohnung FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern



Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Samstag zwischen 11 und 12.30 Uhr versucht, während der Abwesenheit der Wohnungsinhaberin die Eingangstür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ixheimer Etzelweg aufzuhebeln – scheiterte aber an der guten Türsicherung, wie die Polizeiinspektion Zweibrücken mitteilt.