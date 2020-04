Einbrecher in Breitwiesenschule

(red) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte versucht, in die Breitwiesenschule einzubrechen. Dabei wurde das Glas einer Seitentür mit einem Sandstein eingeschlagen. Es wurde offensichtlich nichts entwendet.

Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zuvor hatten vermutlich die gleichen Täter ein Motorrad der Marke Suzuki aus einer Hofeinfahrt in der Tilsitstraße entwendet. Das Motorrad wurde an die naheliegende Breitwiesenschule geschoben und dort zurückgelassen. Am Motorrad entstand ein Schaden von ebenfalls 500 Euro.

Hinweise an die Polizei, Tel. (0 63 32) 97 60.