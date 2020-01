später lesen Bubenhausen Langfinger erbeuten Diebesgut durch Netto-Fenster FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern



Samstagfrüh gegen 3.20 Uhr wurde am Netto-Markt in der Friedrich-Ebert-Straße in Bubenhausen eine beschädigte Fensterscheibe festgestellt, berichtet die Polizei. Es stellte sich heraus, dass ein mit einem Stahlgitter gesichertes Fenster durch unbekannte Täter eingeschlagen worden war.