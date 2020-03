Manchmal ist ein Lied mehr als nur ein Lied. Man hört es, und es lässt einen nicht wieder los. Weil es uns musikalisch einen neuen Horizont eröffnet, eine bestimmte Saite in uns zum Schwingen bringt oder weil wir es mit unvergesslichen Erlebnissen verbinden. Über solche Songs erzählen prominente und weniger prominente Bürger in unserer neuen Serie. Heute: Lehramtsstudentin Nikita Treib.

(prkt) Musik spielt auch und gerade im Leben junger Leute eine große Rolle. Ob auf Partys, mit Freunden oder allein zu Hause. Für Nikita Treib ist der Song ihres Lebens „Young Blood“ (“Junges Blut“) von The Naked and Famous. Der 2010 von der neuseeländischen Band veröffentlichte Synth-Pop-Song handelt von verliebten, naiven, jungen Leuten, die sich treiben lassen und im Ungewissen ihre Erfahrungen sammeln.

Sängerin Alisa Xayalith sowie Musiker und Sänger Thom Powers und Aaron Short trafen sich 2006 am Music and Audio Institute in Auckland. Erstere brachen ihr Studium allerdings ab und die Drei gründeten noch im selben Jahr die Band. Für ihre Liveauftritte fanden sie Anfang 2009 den Bassisten David Beadle und den Schlagzeuger Jesse Wood, die auf dieselbe High School wie Powers und Short gingen, so dass die Band heute aus fünf Mitgliedern besteht.

Mit der Single „Young Blood“ hatten The Naked and Famous 2010 ihren sofortigen Durchbruch. Sie stieg auf Platz 1 der neuseeländischen Charts und erreichte Platinstatus. Umso überraschender, dass die Studentin nicht einen ihrer gern gehörten Lieder aus dem Bereich des Deutschraps nennt. „Deutschrap macht mir gute Laune und läuft überall, aber die Songs sind selten von Dauer“, sagt sie. Anders sei es bei dem Song „Young Blood“.

Es sei das widerkehrende und niemals nervige an dem Lied, was ihn zum Song ihres Lebens qualifiziere. Hinzu komme die Person, mit der sie das Lied verbinde. Die 20-jährige sagt, dass sie das Lied zusammen mit ihrer Kindheitsfreundin höre. „Ich bin mir sicher, dass nicht nur meine Freundin und ich dieses Lied als Klassiker besonderer Momente empfinden. Egal, ob wir nur zu Hause etwas kochen oder uns für einen schönen Abend vorbereiten. Sogar bei der ersten Autofahrt nach meiner bestanden Führerscheinprüfung haben wir ihn gehört.“ Young Blood mache den Moment unvergesslich, es fühle sich nach Leichtigkeit an und verbinde die beiden Freundinnen.