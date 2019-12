Unter Hochdruckeinfluss gestalten sich das Wochenende und auch der Beginn der nächsten Woche recht ruhig und wettermäßig unspektakulär. Lediglich am Freitag könnten die kompakten Wolkenfelder des abziehenden Schlechtwettergebietes noch für etwas Regen sorgen. Von Michael Agne

An Silvester überquert uns möglicherweise eine schwache Störung, viel Regen bringt diese Front aber auch nicht. Erst zu Beginn des neuen Jahres erreichen uns wieder vermehrt Schlechtwettergebiete.

Freitag Heute halten sich meistens dichte Wolken, zum Teil ist es auch neblig-trübe. Hin und wieder kann es aus dem Einheitsgrau auch etwas tröpfeln oder nieseln. Die Temperaturen liegen etwa im Bereich zwischen mäßig-kalt und relativ mild.

Samstag Heute bleibt es teilweise neblig-trübe, teilweise kann sich das Wolken- oder Nebelgrau zum Nachmittag auch mal lichten und kleinere Lücken für die Sonne bekommen. Regen fällt nicht. Die Temperaturen sollten sich dabei wohl kaum verändern.

Sonntag Auch heute gibt es meist eine undefinierbare Mischung aus Wolken, Nebel und vielleicht auch mal einigen sonnigen Impressionen. Die Temperaturen gehen insgesamt etwas zurück und nachts kann es dann, wenn die Sterne für längere Zeit zu sehen sind auch leichten Frost geben.

Montag Es bleibt meist bei trübem Wetter. Nur selten stellen sich mal einige Auflockerungen in der Wolkendecke ein, durch welche uns dann die Sonne einige wohltuende Strahlen schicken kann. Die Temperaturen bleiben dabei ebenfalls in etwa so wie bereits schon in den letzten Tagen.

Weiterer Trend An Silvester und am Neujahrstag wird sich an der gegenwärtigen Wettersituation voraussichtlich nicht viel ändern. Dank Hochdruckeinflusses bleibt es weiterhin bei ruhigem und leicht zu mildem Winterwetter.